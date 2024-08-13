"Витратив на табір більше 10 тисяч доларів": Лузан, який мобілізувався, розкритикував умови для військових

Андрій Лузан розкритикував умови для військових

У stories знаменитість показав своє фронтове життя, і зізнався, що деякі моменти стали для нього справжнім випробуванням.

"Усі питають, чи це важко. Ну через те що це пісок, то не прямо так, але сили забирає. Пісок легко риється, і ми за один день вирили свої окопчики та сполучення між ними. Далі на них будемо тренуватись", - поділився Лузан.

Лузан готується до служби у ЗСУ (Фото: instagram.com/stories/luzannnn)

"Хоч я і намагаюсь тягнути з цього прикол, але це п***ць як виснажує. Кожен раз, коли повітряна тривога, ти маєш підриватись і бігти в укриття. Бо загроза обстрілу завжди ймовірна. Інколи так буває до самого ранку. Зараз літо. Уявіть, як це буває восени або взимку. Око в перші дні продуло якраз через це", - також відверто зазначив він.

Зірка мобілізувався цього літа (Фото: instagram.com/stories/luzannnn)

Крім того, зірка "Левів на джипі" обурився через якість їжі, яку готують військовим. За його словами, на сніданок вони отримують кашу з піском, холодні сосиски та квашені помідори.

Комік розповів подробиці служби (Фото: instagram.com/stories/luzannnn)

"Я принципово не буду їсти їжу, яку привозять, поки забезпечення не буде постійно в повному обсязі. Як перевірка, так все є: і одноразовий посуд, і стандарт пропорції, і масло на складі не зникає, і всі такі милі ще й в одноразових рукавицях. Я і сам себе можу забезпечити їжею", - прокоментував цю ситуацію Андрій.

Лузан висловився про кухню в навчальному центрі (Фото: instagram.com/stories/luzannnn)

Більше того, комік назвав суму, яку вже встиг витратити після рішення мобілізуватись. Вона пішла на те, аби забезпечити себе необхідними речами.

"Окрім цього, я вже витратив на табір більше 10 тисяч доларів для забезпечення тих речей, яких тут не вистачає. То може, б**ть, хоч їжу і сервіс для військових зробите по-людськи?" - поцікавився Лузан, а також попросив аудиторію поширити його обурливі коментарі.

Андрій назвав неочікувані висновки (Фото: instagram.com/stories/luzannnn)

Також він звернувся до інших колег-військових та попросив їх надсилати йому фото їжі, отриманої під час служби. Він зазначив, що хоче перевірити таким чином "високі стандарти" кухні в інших навчальних центрах.

Stories Лузана (Фото: instagram.com/stories/luzannnn)

До слова, про рішення піти служити Андрій повідомив на початку липня. Тоді він заявляв, що буде тримати шанувальників у курсі справи та поступово розповідати про проходження вишколу та військової служби безпосередньо.