"Потратил на лагерь более 10 тысяч долларов": Лузан, который мобилизировался, раскритиковал условия для военных

Андрей Лузан раскритиковал условия для военных

В stories знаменитость показал свою фронтовую жизнь, и признался, что некоторые моменты стали для него настоящим испытанием.

"Все спрашивают, тяжело ли это. Ну из-за того, что это песок, то не прямо так, но силы забирает. Песок легко роется, и мы за один день вырыли свои окопчики и соединения между ними. Дальше на них будем тренироваться", - поделился Лузан.

Лузан готовится к службе в ВСУ (Фото: instagram.com/stories/luzannnn)

"Хотя я и пытаюсь тянуть из этого прикол, но это п***ец как истощает. Каждый раз, когда воздушная тревога, ты должен подрываться и бежать в укрытие. Потому что угроза обстрела всегда вероятна. Иногда так бывает до самого утра. Сейчас лето .Представьте, как это бывает осенью или зимой. Глаз в первые дни продул как раз из-за этого", - также откровенно отметил он.

Звезда мобилизовался этим летом (Фото: instagram.com/stories/luzannnn)

Кроме того, звезда "Левів на джипі" возмутился из-за качества еды, которую привозят военным еды. По его словам, на завтрак они получают кашу с песком, холодные сосиски и квашеные помидоры.

Комик рассказал подробности службы (Фото: instagram.com/stories/luzannnn)

"Я принципиально не буду есть еду, которую привозят, пока обеспечение не будет постоянно в полном объеме. Как проверка, так все есть: и одноразовая посуда, и стандарт пропорции, и масло на складе не исчезает, и все такие милые еще и в одноразовых перчатках. Я и сам себя могу обеспечить едой", - прокомментировал эту ситуацию Андрей.

Лузан высказался о кухне в учебном центре (Фото: instagram.com/stories/luzannnn)

Более того, комик назвал сумму, которую уже успел потратить после решения мобилизоваться. Она пошла на то, чтобы обеспечить себя необходимыми вещами.

"Кроме этого, я уже потратил на лагерь более 10 тысяч долларов для обеспечения тех вещей, которых здесь не хватает. Может быть, хоть еду и сервис для военных сделаете по-человечески?" - поинтересовался Лузан, а также попросил аудиторию распространить его возмутительные комментарии.

Андрей назвал неожиданные выводы (Фото: instagram.com/stories/luzannnn)

Также он обратился к другим военным и попросил их присылать ему фото еды, полученной во время службы. Он отметил, что хочет проверить "высокие стандарты" кухни в других учебных центрах.

Stories Лузана (Фото: instagram.com/stories/luzannnn)

К слову, о решении пойти служить Андрей сообщил в начале июля. Тогда он заявлял, что будет держать поклонников в курсе дела и постепенно рассказывать о прохождении военной подготовки и службы.