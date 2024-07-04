Лузан з "Левів на джипі" вперше розповів про свою мобілізацію

Популярний український гуморист Андрій Лузан з шоу "Леви на джипі" нещодавно шокував мережу рішенням вступити до ЗСУ. Комік поділився новими подробицями щодо свого вердикту.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram -сторінку гумориста.

Сьогодні артист опублікував Instagram-stories на своїй сторінці, де звернувся до аудиторії з проханням не бентежити його запитаннями про деталі свого рішення. Він додав, що повідомить про все, коли йому буде зручно.

Також комік додав публікацію, в котрій підтвердив свої наміри піти в армію. У підписі, він спростував інформацію щодо дати, яку називав раніше в ефірі.

Комік Андрій Лузан (фото:instagram.com/luzannnn)

Андрій зазначив, що наразі повторно проходить ВЛК аби піти служити саме туди, куди він хоче. Після цієї процедури, з середини липня Лузан їхатиме в учбовий центр.

Назву військового формування та точної дати комік не назвав, але пообіцяв повідомити протягом тижня.

Instagram-stories Андрія Лузана (Скриншоти)

У коментарях до посту, артиста встигли підтримати Даша Астафʼєва і Раміна. Цікаво що, можливість коментувати допис гуморист майже одразу обмежив.

Що відомо про рішення артиста

У вівторок мережею поширився уривок відео, на котрому один з засновників мега популярного шоу розповів про своє рішення мобілізуватися. За словами коміка він мав відправитися у розпорядження військової частини вже 6 липня.

Згодом у своєму Telegram-каналі він опублікував відеоповідомлення, де звернувся до журналістів українських телеканалів, які, вочевидь, намагалися взяти у нього коментар щодо доєднання до лав ЗСУ.

"Чомусь мені телеканали пишуть... Щось сталося? Будь ласка, ідіть на***р. Я не буду ніяких інтерв'ю вам давати. Я давно зрозумів, що ви кінчені. Потім підтвердив під час того інформприводу з "Міс Україна". А зараз тим паче не хочу з вами спілкуватися. Від***біться", - лаконічно заявив керівник "Левів на джипі".

Зазначимо, що раніше Лузан розповідав, що після закону про мобілізацію та заборону на виїзд він переживав стрес.

Впоратися із цим коміку допомогло занурення в історичний контекст і досвід країн, які вже переживали подібне.