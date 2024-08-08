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Положинський пояснив, чому більше не воює на фронті: "Це вже не та військова служба"

Четвер 08 серпня 2024 20:54
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Положинський пояснив, чому більше не воює на фронті: "Це вже не та військова служба" Олександр Положинський (фото: facebook.com/sashko.polozhinsky)
Автор: Поліна Іваненко

Відомий український музикант та екслідер гурту "Тартак" Олександр Положинський встав на захист України на початку повномасштабної війни. Втім, нещодавно він перевівся з 47-го підрозділу.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), у новому випуску шоу Тіни Кароль "Дім звукозапису" Положинський пояснив, чому він нині не воює саме на фронті.

"Я йшов захищати Батьківщину"

В рамках програми співак Монатік вирішив дати "нове життя" треку гурту "Тартак" - хіту "О-ля-ля". І Положинський зустрівся з Кароль, аби розповісти про цю пісню.

Під час діалогу артист також повідомив, куди саме його перевели.

"Армія - це не те місце, в якому мені комфортно, я брехати не буду. І я йшов не в армію, не в Збройні сили України. Я йшов захищати Батьківщину, я намагався бути корисним", - зізнався Положинський.

"Зараз керівництво вирішило, що я маю служити на радіо. "Армія FM - це військова радіостанція, це теж військовий підрозділ", - додав він.Положинський пояснив, чому більше не воює на фронті: &quot;Це вже не та військова служба&quot;

Положинський пояснив, чому він нині не на передовій (скріншот)

Зараз співак має можливість виступати та створювати нові треки. Втім, Положинський цінує свій досвід та вдячний армії за людей, з якими він познайомився.

"Зараз вже я і концерти даю, поки в Києві та записую пісні. Так що, в принципі, це вже не та військова служба, яка була перші 8 місяців в 47-й бригаді. Однак в армії дуже багато крутих людей, яких в цивільному житті я б міг і не зустріти", - сказав артист.

"Цей досвід в першу чергу асоціюється в мене з тими людьми які були поруч", - резюмував він.

Що відомо про службу Положинського

Артист мобілізувався у 2022 році. Але на початку 2023 року Положинський повідомив, що не служить на передовій, а тому попросив не називати його "героєм" та "захисником".

"Проявилися якісь нові болячки, загострилися старі. Не те, щоби я зовсім посипався, але дещо почав здавати. Зараз фізичний і, як наслідок, моральний стани терпимі, але далеко не ідеальні. Питання чи є шанс стати офіцером і приносити більше користі, здається, отримало остаточну заперечну відповідь", - розповідав співак.

Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк зізнався, чи соромно йому за те, що він не на фронті.

Окрім цього, онук Ротару здивував новим відео після втечі з України.

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