"Вітаю з ювілеєм тричі зрадницю". Син Повалій несподівано висловився про матір у день її народження

Що написав син Повалій

В Instagram-stories він оприлюднив архівне відео, де можна побачити, як його матір виступала на сцені ще у період розквіту своєї кар'єри. Ролик він підписав словами: "Вітаю з ювілеєм тричі зрадницю".

Денис Повалій назвав матір зрадницею (фото: instagram.com/den_povaliy)

Денис Повалій назвав матір зрадницею (фото: instagram.com/den_povaliy)

Повалій, як відомо, разом із родиною мешкає в Іспанії, у будинку, який належить його зірковій матері. Раніше, коментуючи позицію співачки, чоловік заявляв, що це "її окрема історія, до якої він стосунку не має".

Проте в минулому, коли Денис іншого разу вітав матір із днем народження, то у публікації писав про те, що "буде любити її незалежно від того, що про неї говорять".

Цікаво, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Денис разом із матір'ю перебував у Москві. 24 лютого 2022 року вони взяли участь у записі шоу, про що йшлося в одній із заяв нащадка зірки:

"З днем народження, люба мамо. Знай, що я люблю тебе, незалежно від того, що вони говорять (і що ти робиш чи ні). За іронією долі, цей епізод булв знятий саме 24.02.2022. Дякую Богу, що встиг записати гарну музику з найближчою. Я тільки сподіваюся, що краще ще попереду. Ми всі маємо молитися за мир".

Денис Повалій з матір'ю (фото: instagram.com/den_povaliy)

Згодом артист почав публікувати у своїх соцмережах контент на підтримку України, зокрема, наприклад, хрест ЗСУ, а також пости українською.

Тим не менше, при цьому Повалій поширював наративи про "8 років" та казав, що росіяни "прийшли не просто так". Тому позиція Дениса для багатьох досі залишається незрозумілою.

"Чим таким людина завинила державі, що має не лише вмирати за неї, а ще й вбивати? Тільки не треба про "придут насиловать ваших женщин" - не на рівному місці ж прийшли. А після 8 років АТО..." - видавав нащадок виконавиці.

Де зараз Таїсія Повалій

Що стосується самої співачки, то вона продовжує жити у країні-агресорці РФ та навіть вже встигла отримати російський паспорт. Уродженка Київщини має повністю проросійські погляди і свято вважає, що "РФ прийшла рятувати українців".

Таїсія Повалій (фото: росЗМІ)