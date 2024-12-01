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Лідер гурту "The ВЙО", який служить в ЗСУ, пояснив, чому Лорак та Повалій зрадили Україну

Неділя 01 грудня 2024 12:15
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Лідер гурту "The ВЙО", який служить в ЗСУ, пояснив, чому Лорак та Повалій зрадили Україну Мирослав Кувалдін висловився про Ані Лорак та Таїсію Повалій (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Лідер гурту "The ВЙО", а нині військовослужбовець 59-ї ОМПБр Мирослав Кувалдін, прокоментував, чому Ані Лорак та Таїсія Повалій, які працюють і проживають в РФ, зрадили Україну.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю воїна для OBOZ.ua.

Так, Мирослав впевнений, що співачки-запроданки продалися за російські рублі.

"Відповідь дуже проста: гроші. І не треба далеко ходити та щось вигадувати. Це перше, чим сатана зваблює слабі душі. А совість? Родичі? Українське коріння? Батьківщина? Все це просто перекривається цими папірцями. Ну, є такі люди, нічого не поробити", - сказав Кувалдін.

Рішення зрадити Україну, вважає артист, "цим двом жіночкам" щастя не принесло.

"Кажуть так: коли ти з сатаною укладаєш договір, то програєш вже з самого початку", - висловився лідер "The ВЙО".

Лідер гурту &quot;The ВЙО&quot;, який служить в ЗСУ, пояснив, чому Лорак та Повалій зрадили Україну

Скріншот

Що думають про Лорак та Повалій інші зірки

Лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк також вважає, що зрадниці просто "погналися за довгим рублем", і зрештою втратили совість.

"Знаєте, в медицині такі випадки відомі... Що тут коментувати? Все і так очевидно. Вони хотіли туди потрапити, погналися за довгим рублем. А далі - це вже було питання внутрішніх згод з совістю. Але наскільки я розумію, ні одна, ні друга не знає, що це таке", - ділився думкою музикант.

Лідер гурту &quot;The ВЙО&quot;, який служить в ЗСУ, пояснив, чому Лорак та Повалій зрадили Україну

Віктор Бронюк (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

Режисер Алан Бадоєв впевнений, що запроданки чудово розуміють, що ніде не потрібні крім Росії, що їхній голос ніде не потрібний у світі, в Україні теж.

“Вони можуть дозаробляти свої шматочки масла та хліба - тільки там і це виявляється важливе за інше", - коментував Алан.

Лідер гурту &quot;The ВЙО&quot;, який служить в ЗСУ, пояснив, чому Лорак та Повалій зрадили Україну

Алан Бадоєв (фото: instagram.com/alanbadoev)

До слова, раніше Дьомін жорстко пройшовся по Олегу Виннику через його концерт у Польщі.

Також українського блогера депортували з Польщі після заяв про життя у Москві та скандальних відео.

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Ані Лорак Таісія Повалій Війна в Україні Зірки шоу-бізнесу
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