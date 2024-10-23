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Син Повалій відреагував на конфіскацію майна матері: "Не там шукають справжніх корупціонерів"

Середа 23 жовтня 2024 22:10
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Син Повалій відреагував на конфіскацію майна матері: "Не там шукають справжніх корупціонерів" Денис Повалій зі своєю матір'ю (фото: instagram.com/den_povaliy)
Автор: Любов Блажко

Денис Повалій, син скандальної співачки Таїсії Повалій, відреагував на новину про те, що в його матері конфіскували майно в Україні.

Що з цього приводу написав 41-річний артист, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його Instagram.

Денис Повалій відреагував на конфіскацію майна матері

У відповідній stories у мережі син путіністки висловив незгоду з рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

"Друзі, цікава ваша думка з цього приводу. У нас є п'ять днів, щоб подати апеляцію. Це натяк, щоб усі мовчали? Невже за позицію людину можуть позбавити всього? Розумію, що вона викликає обурення у багатьох, але, по-перше, її не розділяють усі мешканці будинку, який зібралися "віджати". А по-друге, можливо, вже не там шукають справжніх корупціонерів?" - написав він.

"Не можна одночасно боротися із радянською символікою і діяти такими "совковими" методами. Проти чого тоді воюємо? У мене тільки питання і жодної відповіді", - також зазначив нащадок артистки.

Син Повалій відреагував на конфіскацію майна матері: &quot;Не там шукають справжніх корупціонерів&quot;Заява Дениса Повалія (фото: instagram.com/den_povaliy)

Що відомо про конфіскацію майна Таїсії Повалій

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду ще 5 вересня. Суд ухвалив рішення про конфіскацію активів Повалій 22 жовтня. Серед конфіскованого майна:

  • транспортний засіб BMW
  • пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії
  • майнові права на музику та слова до 9 творів: "Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Навсегда", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро".

Також користь держави у Повалій конфіскували й інші активи, які можуть бути непрямо пов'язані з її власністю:

  • 7 земельних ділянок у Київській області, загальною площею 9, 3095 га
  • житловий будинок загальною площею 442,8 кв. м
  • домоволодіння загальною площею 101 кв. м
  • транспортний засіб BMW Х5
  • три пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії та мисливської гладкоствольної зброї.

У Повалій є п'ять днів для того, щоб подти апеляцію.

Син Повалій відреагував на конфіскацію майна матері: &quot;Не там шукають справжніх корупціонерів&quot;Таїсія Повалій (фото: російські ЗМІ)

Що відомо про позицію Таїсії Повалій

Уродженка Київської області після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну обрала бік ворога. Згодом стало відомо, що вона перевезла свою матір до Росії та отримала російське громадянство.

У жовтні 2022 року Повалій була внесена до санкційного списку України, що передбачає накладення економічних обмежень і позбавлення державних нагород.

На початку цього року СБУ зібрала доказову базу щодо Повалій і повідомила їй про підозру за трьома статтями:

  • ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни);
  • ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України).

Оскільки співачка перебуває на території РФ, тривають заходи для її притягнення до відповідальності.

Син Повалій відреагував на конфіскацію майна матері: &quot;Не там шукають справжніх корупціонерів&quot;Таїсія Повалій (фото: російські ЗМІ)

Денис Повалій

Син Таїсії народився в шлюбі з музикантом Володимиром Повалієм, з яким співачка розлучилася в 1993 році. Наразі Денис мешкає в Іспанії, де Повалій придбала будинок ще у 2010 році. Він має сина Дем'яна, який народився у його шлюбі з Ланою Вихровою.

Раніше Денис Повалій несподівано висловився про сварки з дружиною.

Тим часом Дорн, який замовчує війну в Україні, вийшов на зв'язок з заявою.

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