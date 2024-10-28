Після конфіскації майна Повалій згадала про Київ: що сказала співачка-зрадниця

Днями стало відомо, що співачка-зрадниця Таїсія Повалій залишилася без майна в Україні після того, як відповідне рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд. Потім цього вона висловилася щодо житла у РФ , яке взяла у кредит, а тепер несподівано згадала про Київ.

Що з цього приводу сказала артистка-путіністка, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її коментар російським ЗМІ.

Таїсія Повалій згадала про Київ

Так, в розмові з пропагандистськими журналістами виконавиця розповіла, як під час життя в українській столиці займалася садівництвом. Проте після переїзду до країни-агресорки вона перестала цим займатися, адже там, за її словами, "зовсім не така земля".

"У Києві у мене були грядки й непоганий урожай. Тут у нас абсолютно інша ділянка: інша земля, інші рослини. Тут немає такої землі, щоб можна було щось посадити й виростити. Зате в мене на ділянці багато ялинок: повітря чисте, дихається чудово", - сказала Повалій.

Таїсія Повалій згадала про Київ (фото: російські ЗМІ)

Наразі, як відомо, уродженка Київщини мешкає у приватному будинку в Москві. Нерухомість вона взяла у кредит, оскільки повної суми для купівлі у неї не було. Також співачка зазначила, що поки вирішила не робити ремонт, оскільки її й так все влаштовує.

"Я будинок купила в іпотеку. Зараз регулярно плачу щомісячні платежі. Будинок ми купили вживаний, не новий. У ньому до нас жили люди десять років. Ми нічого не купували особливого, бо вони залишили нам меблі. Ремонт теж не робили. Зараз це не обов'язково. Поки що мені все подобається", - поділилася подробицями зрадниця.

Таїсія Повалій купила житло у РФ (фото: російські ЗМІ)

Позиція Таїсії Повалій про війну

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Таїсія Повалій опинилася поміж тих, хто зрадив рідну країну та подався на пошуки "кращого життя" до Росії. Туди ж вона вивезла і свою матір, яка нібито не хотіла цього.

Артистка, коли висловлюється на тему війни, то повторює добре відомі проросійські наративи про те, що "Росія прийшла рятувати українців".

Син співачки, Денис Повалій, який наразі мешкає у її будинку в Іспанії, висловлювався про рішення Вищого антикорупційного суду про конфіскацію майна. Що сказав з цього приводу виконавець, можете почитати у нашому матеріалі.

Таїсія Повалій вже отримала російське громадянство (фото: російські ЗМІ)