"Вітання з дна": на пляж Одеси викинуло пакети з крейсера "Москва"

В Одесі на узбережжі знайшли речі з крейсера "Москва", який українські військові затопили у квітні цього року.
Фото опублікувало видання "Думская" у Telegram.
Зокрема, місцеві жителі на узбережжі моря знайшли пакети аварійної питної води для екіпажу російського флагмана.
"Москва" передала вітання із дна. Одесити знайшли сьогодні на пляжі на 8 фонтану ось такі пакети", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що план флоту РФ "полягав у тому, щоб засмітити нам пляжі та море".
13 квітня Збройних сил України завдали успішного ракетного удару по крейсеру "Москва", що входить до складу Чорноморського флоту РФ.
У російський військовий корабель влучили дві крилаті ракети "Нептун". Внаслідок успішної атаки на борту почалася пожежа.
Додамо, що "Москва" була спущена на воду в 1979 році. Ракетний крейсер не тільки штурмував Зміїний на початку війни, а й блокував вихід українських кораблів із Донузлаву в часи захоплення Криму.
Раніше ми повідомляли, що на узбережжі Одеської області знайшли мертвих дельфінів, які загинули через російський флот.
Також ми писали, що у Маріуполі також фіксували мор дельфінів. Це могло свідчити про хвороби у морі.