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"Приветствие со дна": на пляж Одессы выбросило пакеты из крейсера "Москва"

В Одессе на пляж выбросило вещи из крейсера "Москва" (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Одессе на побережье обнаружили вещи из крейсера "Москва", который украинские военные затопили в апреле этого года.

Фото опубликовало издание "Думская" в Telegram.

Что нашли

В частности, местные жители на побережье моря обнаружили пакеты аварийной питьевой воды для экипажа российского флагмана.

"Москва" передала поздравления со дна. Одесситы нашли сегодня на пляже на 8 фонтанах вот такие пакеты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что план флота РФ "состоял в том, чтобы засорить нам пляжи и море".

На пляж Одессы выбросило пакеты из крейсера "Москва" (t.me/dumskaya_net)

Когда ВСУ ликвидировали крейсер

13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли успешный ракетный удар по крейсеру "Москва", входящему в состав Черноморского флота РФ.

В российский военный корабль попали две крылатые ракеты "Нептун". В результате успешной атаки на борту начался пожар.

Добавим, что "Москва" была спущена на воду в 1979 году. Ракетный крейсер не только штурмовал Змеиный в начале войны, но и блокировал выход украинских кораблей из Донузлава во время захвата Крыма.

Ранее мы сообщали, что на побережье Одесской области нашли мертвых дельфинов, погибших из-за российского флота.

Также мы писали, что в Мариуполе тоже фиксировали мор дельфинов. Это могло свидетельствовать о болезнях в море.

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