В Мариуполе фиксируют мор дельфинов. Это может свидетельствовать о болезнях в море

Жители Мариуполя зафиксировали массовый мор рыбы и дельфинов в акватории Азовского моря. Это может свидетельствовать о распространении болезней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram .

По его словам, такой мор рыбы возможен в период аномальной жары в июле. Поэтому, учитывая температуру и сезон, это может свидетельствовать о наличии болезни в водах Азовского моря.

"Эпидемия - уже не просто угроза, а реальность... Море на сегодня - одно из немногих мест гигиены для мариупольцев, поэтому угроза перестала быть только предупреждением", - отметил советник мэра.