В Мариуполе фиксируют мор дельфинов. Это может свидетельствовать о болезнях в море
Жители Мариуполя зафиксировали массовый мор рыбы и дельфинов в акватории Азовского моря. Это может свидетельствовать о распространении болезней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
По его словам, такой мор рыбы возможен в период аномальной жары в июле. Поэтому, учитывая температуру и сезон, это может свидетельствовать о наличии болезни в водах Азовского моря.
"Эпидемия - уже не просто угроза, а реальность... Море на сегодня - одно из немногих мест гигиены для мариупольцев, поэтому угроза перестала быть только предупреждением", - отметил советник мэра.
Напомним, что в захваченном Мариуполе катастрофическая гуманитарная ситуация. Российские оккупанты обустраивают трупосвалки в супермаркетах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.