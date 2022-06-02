ru ua
Чт, 02 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Мариуполе фиксируют мор дельфинов. Это может свидетельствовать о болезнях в море

Новина українською →
Мариуполь, Четверг 02 июня 2022 13:10
В Мариуполе фиксируют мор дельфинов. Это может свидетельствовать о болезнях в море Фото: в Мариуполе начался мор рыбы и дельфинов (фото t.me/andriyshTime)
Автор: Наталья Юрченко

Жители Мариуполя зафиксировали массовый мор рыбы и дельфинов в акватории Азовского моря. Это может свидетельствовать о распространении болезней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

По его словам, такой мор рыбы возможен в период аномальной жары в июле. Поэтому, учитывая температуру и сезон, это может свидетельствовать о наличии болезни в водах Азовского моря.

"Эпидемия - уже не просто угроза, а реальность... Море на сегодня - одно из немногих мест гигиены для мариупольцев, поэтому угроза перестала быть только предупреждением", - отметил советник мэра.

Фото: в Мариуполе мор дельфинов (t.me/andriyshTime)

Напомним, что в захваченном Мариуполе катастрофическая гуманитарная ситуация. Российские оккупанты обустраивают трупосвалки в супермаркетах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Азовское море
NEWS
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
DAILY
Сценарии войны. Как далеко может зайти российская армия в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сценарии войны. Как далеко может зайти российская армия в Украине