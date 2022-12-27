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"Вітання з дна": на пляж Одеси викинуло пакети з крейсера "Москва"

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Вівторок 27 грудня 2022 11:15
"Вітання з дна": на пляж Одеси викинуло пакети з крейсера "Москва" В Одесі на пляж викинуло речі з крейсера "Москва" (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі на узбережжі знайшли речі з крейсера "Москва", який українські військові затопили у квітні цього року.

Фото опублікувало видання "Думская" у Telegram.

Що знайшли

Зокрема, місцеві жителі на узбережжі моря знайшли пакети аварійної питної води для екіпажу російського флагмана.

"Москва" передала вітання із дна. Одесити знайшли сьогодні на пляжі на 8 фонтану ось такі пакети", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що план флоту РФ "полягав у тому, щоб засмітити нам пляжі та море".

&quot;Вітання з дна&quot;: на пляж Одеси викинуло пакети з крейсера &quot;Москва&quot;&quot;Вітання з дна&quot;: на пляж Одеси викинуло пакети з крейсера &quot;Москва&quot;На пляж Одеси викинуло пакети з крейсера "Москва" (t.me/dumskaya_net)

Коли ЗСУ ліквідували крейсер

13 квітня Збройних сил України завдали успішного ракетного удару по крейсеру "Москва", що входить до складу Чорноморського флоту РФ.

У російський військовий корабель влучили дві крилаті ракети "Нептун". Внаслідок успішної атаки на борту почалася пожежа.

Додамо, що "Москва" була спущена на воду в 1979 році. Ракетний крейсер не тільки штурмував Зміїний на початку війни, а й блокував вихід українських кораблів із Донузлаву в часи захоплення Криму.

Раніше ми повідомляли, що на узбережжі Одеської області знайшли мертвих дельфінів, які загинули через російський флот.

Також ми писали, що у Маріуполі також фіксували мор дельфінів. Це могло свідчити про хвороби у морі.

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