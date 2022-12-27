"Вітання з дна": на пляж Одеси викинуло пакети з крейсера "Москва"

В Одесі на узбережжі знайшли речі з крейсера "Москва", який українські військові затопили у квітні цього року.

Що знайшли

Зокрема, місцеві жителі на узбережжі моря знайшли пакети аварійної питної води для екіпажу російського флагмана.

"Москва" передала вітання із дна. Одесити знайшли сьогодні на пляжі на 8 фонтану ось такі пакети", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що план флоту РФ "полягав у тому, щоб засмітити нам пляжі та море".

На пляж Одеси викинуло пакети з крейсера "Москва" (t.me/dumskaya_net)

Коли ЗСУ ліквідували крейсер

13 квітня Збройних сил України завдали успішного ракетного удару по крейсеру "Москва", що входить до складу Чорноморського флоту РФ.

У російський військовий корабель влучили дві крилаті ракети "Нептун". Внаслідок успішної атаки на борту почалася пожежа.

Додамо, що "Москва" була спущена на воду в 1979 році. Ракетний крейсер не тільки штурмував Зміїний на початку війни, а й блокував вихід українських кораблів із Донузлаву в часи захоплення Криму.