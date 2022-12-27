"Приветствие со дна": на пляж Одессы выбросило пакеты из крейсера "Москва"
В Одессе на побережье обнаружили вещи из крейсера "Москва", который украинские военные затопили в апреле этого года.
Фото опубликовало издание "Думская" в Telegram.
Что нашли
В частности, местные жители на побережье моря обнаружили пакеты аварийной питьевой воды для экипажа российского флагмана.
"Москва" передала поздравления со дна. Одесситы нашли сегодня на пляже на 8 фонтанах вот такие пакеты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что план флота РФ "состоял в том, чтобы засорить нам пляжи и море".
На пляж Одессы выбросило пакеты из крейсера "Москва" (t.me/dumskaya_net)
Когда ВСУ ликвидировали крейсер
13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли успешный ракетный удар по крейсеру "Москва", входящему в состав Черноморского флота РФ.
В российский военный корабль попали две крылатые ракеты "Нептун". В результате успешной атаки на борту начался пожар.
Добавим, что "Москва" была спущена на воду в 1979 году. Ракетный крейсер не только штурмовал Змеиный в начале войны, но и блокировал выход украинских кораблей из Донузлава во время захвата Крыма.
Ранее мы сообщали, что на побережье Одесской области нашли мертвых дельфинов, погибших из-за российского флота.
Также мы писали, что в Мариуполе тоже фиксировали мор дельфинов. Это могло свидетельствовать о болезнях в море.