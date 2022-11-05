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Висушують у замороженому вигляді: як насправді готують розчинну каву?

Правильно виготовлена розчинна кава повинна бути сублімованою (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

З чого ви починаєте день? Що бадьорить вас ввечері, якщо попереду ще багато роботи? Відповіді на ці запитання: кава.

Здебільшого любителі цього напою надають перевагу розчинній каві, адже вона досить швидка та проста в приготуванні.

Хімік-науковець Гліб Репіч розповів, як готують хорошу розчинну каву на виробництвах.

На перший погляд, може здатися, що процес виробництва розчинної кави дуже простий. Кавові зерна мелють у порошок, а потім заварюють дуже міцний концентрат. Його фільтрують та обережно висушують. Це й буде готова розчина кава, яку треба просто залити окропом.

"Але в процесі сушіння випаровується значна кількість кофеїну та запашних речовин, тому смак такого напою залишає бажати кращого. Тому найкраща розчинна кава виготовляється трошки хитріше - з використанням технології сублімації.", - пояснює науковець.

Звучить дивно, але кавовий концентрат заморожують, а потім висушують у замороженому вигляді. На практиці все не так складно.

"Якщо вивісити сушити білизну взимку на вулицю, то вона замерзне, але повільно таки висохне. З кавою відбувається щось подібне. Тільки сушать її у вакуумі, бо так значно швидше", - наводить приклад Гліб.

У вакуумі вся вода випаровується, залишаючи пухкі гранули. Саме вони містять найбільше запашних речовин.

Мовою науки це означає, що вода переходить із твердого стану в газоподібний, оминаючи рідкий. Це процес сублімації. У результаті маєте запашну та правильно виготовлену розчинну каву.

Розчинна кава набула популярності у 20 столітті (фото: Freepik)

Раніше ми розповідали, що корисніше пити зранку: чай чи каву.

Також читайте, з якими ліками не можна вживати кавові напої.

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Кавачайник