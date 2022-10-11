Лікарі розповіли, що корисніше пити зранку: чай чи каву

Ранок кожної людини починається із чашечки ароматного напою. Однак для когось це буде однозначно кава, а хтось надасть перевагу чаю.

Styler розібрався, що пити зранку корисніше для організму, а що - категорично не можна.

Як ранкова кава впливає на людину?

Найбільш вагомою причиною вибору кави зранку є її здатність пробуджувати. У середній чашці звареної кави міститься від 80 до 115 міліграмів кофеїну, а в чашці чаю - 40 міліграмів.

Але це неоднозначний висновок. Адже вчені проводили багато досліджень, у ході яких ставало ясно: чай може бадьорити, так само як і кава. Усе залежить від міцності заварювання, вподобань та навіть переконань людини.

За даними МОЗ, кава зменшує ризик раку печінки у людей-носіїв вірусу гепатиту C на 40%. Крім того, люди, що регулярно споживають каву, мають на 15% нижчу ймовірність передчасної смерті.

Однак не забувайте, що кава зневоднює організм, тому на кожну випиту філіжанку варто випивати одну склянку води.

Ще одним неочевидним "плюсом" є емоції, адже кофеїн поліпшує настрій, хоч і спричиняє певний стрес для організму. Також зазвичай саме за чашкою кави відбуваються найтепліші розмови або навіть корисні бізнесові угоди.

Чи корисно пити чай вранці?

Чай містить речовини, які зміцнюють еластичність стінок судин, зменшують їхню ламкість, що має важливе значення в профілактиці та лікуванні атеросклерозу.

Напій діє заспокійливо під час захворювань серцево-судинної системи, розширяє судини, ліквідовує спазми, сприяє нормальному кровообігу, пишуть експерти Буковинського державного медичного університету.

Помилково думати, що чай має меншу кількість кофеїну, ніж кава. Насправді в хорошому зеленому чаї кофеїну не менше, ніж у найміцнішому еспресо. А в деяких сортах навіть більше. Натомість чай діє без потрясінь для серця і перезбудження для нервової системи.

Серед недоліків ранкової чашки чаю може бути сумнівна якість, бо зараз на полицях магазинів нечасто знайдеш хороший чай.

А як щодо інших напоїв зранку?

Незалежно від того, обираєте ви чай чи каву, першою рідиною зранку має бути вода. Саме склянку теплої води потрібно випивати зранку натщесерце, щоб пробудити ШКТ і підготувати його до травлення.

Лікарі не рекомендують додавати до води лимон, мед або інші додатки, бо це може спровокувати процеси запалення та викид зайвої жовчі.

В американських фільмах ми часто бачили, як герої розпочинають ранок апельсиновим соком, але насправді це кислота, яка впливає негативно на процеси травлення.

Стосовно фрешів та смузі, то їхня користь зберігається протягом 15 хвилин після приготування. Вони також дуже ситні, тому обережно комбінуйте їх з іншою їжею, щоб уникнути переїдання.

Свіжоприготовані смузі несуть у собі багато користі (фото: Freepik)