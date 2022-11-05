Высушивают в замороженном виде: как на самом деле готовят растворимый кофе?

На первый взгляд может показаться, что процесс производства растворимого кофе очень прост. Кофейные зерна мелют в порошок, а затем заваривают очень крепкий концентрат. Его отфильтровывают и осторожно высушивают. Это и будет готовый раствор кофе, который надо просто залить кипятком.

"Но в процессе сушки испаряется значительное количество кофеина и душистых веществ, поэтому вкус такого напитка оставляет желать лучшего. Поэтому лучший растворимый кофе изготавливается немного хитрее - с использованием технологии сублимации", - объясняет ученый.



Звучит странно, но кофейный концентрат замораживают, а затем высушивают в замороженном виде. На практике все не так уж сложно.

"Если вывесить сушить белье зимой на улицу, то оно замерзнет, но медленно таки высохнет. С кофе происходит нечто подобное. Только сушат его в вакууме, потому что так значительно быстрее", - приводит пример Глеб.

В вакууме вся вода улетучивается, оставляя рыхлые гранулы. Именно они содержат больше душистых веществ.

Языком науки это означает, что вода переходит из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое. Это процесс сублимации. В результате получаете душистый и правильно изготовленный растворимый кофе.

Растворимый кофе приобрел популярность в 20 веке (фото: Freepik)