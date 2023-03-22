Вам вистачить 15 хвилин: як швидко прибрати вдома перед приходом гостей

Коридор або передпокій

Перша кімната, куди зайдуть ваші гості, - це передпокій. Наведіть там візуальний порядок:

приберіть одяг з вішаків та стійок

заховайте непотрібне взуття

покладіть на місце всі дрібнички

очистіть килимок від бруду та пилу

Таким чином гості матимуть, де розкласти свої речі та поставити взуття, і не звернуть уваги на пил в якомусь місці. А захаращеність різними дрібничками створить відчуття безладу, тому уникайте цього.

Санвузол

Після вулиці або перед прийомом їжі ваші друзі виявлять бажання помити руки чи сходити до вбиральні. Ось, що можна зробити, щоб швидко навести там порядок:

повісьте чисті рушники для гостей

протріть унітаз, адже на ньому завжди добре видно пил

витріть дзеркало, щоб уникнути появи розводів

розприскайте приємний аромат або поставте аромапалички

Ці кроки також важливі з точки зору гігієни, а вашим гостям буде в рази приємніше користуватися чистим і доглянутим санвузлом.

Кухня

Якщо ви, до прикладу, проведе трапезу на кухні або запланували приготувати її разом, зробіть кілька простих кроків, щоб зробити кімнату чистою:

помийте брудний посуд і сховайте його до шафи

приберіть усе зайве приладдя, рушники та різні кухонні дрібнички

вимийте плиту, якщо на ній є великі забруднення

Не забувайте, що чим менше предметів розкидано навколо, тим чистішим здається простір.

Вітальня

Якщо весь вечір із гостями ви проведете саме тут, тоді радимо приділити вітальні більше часу. Проте стосовно прибирання підказки незмінні:

витріть поверхню стола, якщо він є

підметіть або пропилососьте підлогу

приберіть зайві речі на їхні місця

Таке прибирання чимось подібне до косметичного ремонту, коли ви просто прибираєте недоліки, які можуть привернути зайву увагу.