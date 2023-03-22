Вам вистачить 15 хвилин: як швидко прибрати вдома перед приходом гостей

Іноді може трапитися так, що до вас неочікувано завітають гості, а вдома справжній розгардіяш. Братися за пилосос і швабру не варіант через обмеження в часі. Проте існує дієвий спосіб швидко привести до ладу помешкання.
Як прибрати в будинку чи квартирі за 15 хвилин - читайте нижче в матеріалі Styler.
Перша кімната, куди зайдуть ваші гості, - це передпокій. Наведіть там візуальний порядок:
Таким чином гості матимуть, де розкласти свої речі та поставити взуття, і не звернуть уваги на пил в якомусь місці. А захаращеність різними дрібничками створить відчуття безладу, тому уникайте цього.
Після вулиці або перед прийомом їжі ваші друзі виявлять бажання помити руки чи сходити до вбиральні. Ось, що можна зробити, щоб швидко навести там порядок:
Ці кроки також важливі з точки зору гігієни, а вашим гостям буде в рази приємніше користуватися чистим і доглянутим санвузлом.
Якщо ви, до прикладу, проведе трапезу на кухні або запланували приготувати її разом, зробіть кілька простих кроків, щоб зробити кімнату чистою:
Не забувайте, що чим менше предметів розкидано навколо, тим чистішим здається простір.
Якщо весь вечір із гостями ви проведете саме тут, тоді радимо приділити вітальні більше часу. Проте стосовно прибирання підказки незмінні:
Таке прибирання чимось подібне до косметичного ремонту, коли ви просто прибираєте недоліки, які можуть привернути зайву увагу.
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