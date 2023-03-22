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Вам хватит 15 минут: как быстро убрать дома перед приходом гостей

Как убрать дома за 15 минут (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Иногда может случиться так, что к вам неожиданно приедут гости, а дома настоящий кавардак. Браться за пылесос и швабру не вариант из-за ограничений во времени. Однако существует действенный способ быстро привести в порядок жилье.

Как убрать в доме или квартире за 15 минут - читайте ниже в материале Styler.

Коридор или прихожая

Первая комната, куда зайдут ваши гости, - это прихожая. Наведите там визуальный порядок:

  • уберите одежду из вешалок и стоек
  • спрячьте ненужную обувь
  • положите на место все безделушки
  • очистите коврик от грязи и пыли

Таким образом гости будут разложить свои вещи и поставить обувь, и не обратят внимания на пыль в каком-то месте. А загроможденность разными безделушками создаст ощущение беспорядка, поэтому избегайте этого.

Санузел

После улицы или перед приемом пищи ваши друзья изъявят желание помыть руки или сходить в туалет. Вот что можно сделать, чтобы быстро навести там порядок:

  • повесьте чистые полотенца для гостей
  • протрите унитаз, ведь на нем всегда хорошо видна пыль
  • вытрите зеркало, чтобы избежать появления разводов
  • разбрызгайте приятный аромат или поставьте аромапалочки

Эти шаги также важны с точки зрения гигиены, а вашим гостям будет в разы приятнее пользоваться чистым и ухоженным санузлом.

Кухня

Если вы, например, проведете трапезу на кухне или запланировали приготовить ее вместе, сделайте несколько простых шагов, чтобы сделать комнату чистой:

  • помойте грязную посуду и спрячь ее в шкаф
  • уберите все лишние принадлежности, полотенца и различные кухонные безделушки
  • вымойте плиту, если на ней есть большие загрязнения

Не забывайте, что чем меньше предметов разбросано вокруг, тем чище кажется пространство.

Гостиная

Если весь вечер с гостями вы проведете именно здесь, советуем уделить гостиной больше времени. Однако по уборке подсказки неизменны:

  • вытрите поверхность стола, если он есть
  • подметите или пропылесосите пол
  • уберите лишние вещи на их места

Такая уборка чем-то похожа на косметический ремонт, когда вы просто убираете недостатки, которые могут привлечь излишнее внимание.

Раньше мы рассказывали, как убрать глотки из одежды с помощью 5 способов.

Читайте также, как убрать пыль в доме на продолжительное время.

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