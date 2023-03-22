Вам хватит 15 минут: как быстро убрать дома перед приходом гостей

Иногда может случиться так, что к вам неожиданно приедут гости, а дома настоящий кавардак. Браться за пылесос и швабру не вариант из-за ограничений во времени. Однако существует действенный способ быстро привести в порядок жилье.
Как убрать в доме или квартире за 15 минут - читайте ниже в материале Styler.
Первая комната, куда зайдут ваши гости, - это прихожая. Наведите там визуальный порядок:
Таким образом гости будут разложить свои вещи и поставить обувь, и не обратят внимания на пыль в каком-то месте. А загроможденность разными безделушками создаст ощущение беспорядка, поэтому избегайте этого.
После улицы или перед приемом пищи ваши друзья изъявят желание помыть руки или сходить в туалет. Вот что можно сделать, чтобы быстро навести там порядок:
Эти шаги также важны с точки зрения гигиены, а вашим гостям будет в разы приятнее пользоваться чистым и ухоженным санузлом.
Если вы, например, проведете трапезу на кухне или запланировали приготовить ее вместе, сделайте несколько простых шагов, чтобы сделать комнату чистой:
Не забывайте, что чем меньше предметов разбросано вокруг, тем чище кажется пространство.
Если весь вечер с гостями вы проведете именно здесь, советуем уделить гостиной больше времени. Однако по уборке подсказки неизменны:
Такая уборка чем-то похожа на косметический ремонт, когда вы просто убираете недостатки, которые могут привлечь излишнее внимание.
Раньше мы рассказывали, как убрать глотки из одежды с помощью 5 способов.
Читайте также, как убрать пыль в доме на продолжительное время.