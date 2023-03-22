Вам хватит 15 минут: как быстро убрать дома перед приходом гостей

Коридор или прихожая

Первая комната, куда зайдут ваши гости, - это прихожая. Наведите там визуальный порядок:

уберите одежду из вешалок и стоек

спрячьте ненужную обувь

положите на место все безделушки

очистите коврик от грязи и пыли

Таким образом гости будут разложить свои вещи и поставить обувь, и не обратят внимания на пыль в каком-то месте. А загроможденность разными безделушками создаст ощущение беспорядка, поэтому избегайте этого.

Санузел

После улицы или перед приемом пищи ваши друзья изъявят желание помыть руки или сходить в туалет. Вот что можно сделать, чтобы быстро навести там порядок:

повесьте чистые полотенца для гостей

протрите унитаз, ведь на нем всегда хорошо видна пыль

вытрите зеркало, чтобы избежать появления разводов

разбрызгайте приятный аромат или поставьте аромапалочки

Эти шаги также важны с точки зрения гигиены, а вашим гостям будет в разы приятнее пользоваться чистым и ухоженным санузлом.

Кухня

Если вы, например, проведете трапезу на кухне или запланировали приготовить ее вместе, сделайте несколько простых шагов, чтобы сделать комнату чистой:

помойте грязную посуду и спрячь ее в шкаф

уберите все лишние принадлежности, полотенца и различные кухонные безделушки

вымойте плиту, если на ней есть большие загрязнения

Не забывайте, что чем меньше предметов разбросано вокруг, тем чище кажется пространство.

Гостиная

Если весь вечер с гостями вы проведете именно здесь, советуем уделить гостиной больше времени. Однако по уборке подсказки неизменны:

вытрите поверхность стола, если он есть

подметите или пропылесосите пол

уберите лишние вещи на их места

Такая уборка чем-то похожа на косметический ремонт, когда вы просто убираете недостатки, которые могут привлечь излишнее внимание.