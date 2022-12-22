Ці лайфхаки допоможуть прибрати пил з будинку надовго: знадобляться прості засоби

Пил - це дрібні частинки органічного або мінерального походження, які потрапляють у квартиру через вентиляцію, відкриті вікна і двері. Однак, можна зберегти ідеальну чистоту на тривалий термін.

Існують різні побутові методи прибирання, але не всі вони ефективні, коли мова йде про тривале видалення пилу. Можна використовувати промислові продукти, але деякі з них, на жаль, шкідливі для навколишнього середовища.

Як надовго усунути пил

Очистіть шампунем або кондиціонером

Для цього вам знадобиться склянка гарячої води й чайна ложка шампуню або кондиціонера. Змішайте ці два інгредієнти, перш ніж налити їх у пляшку з розпилювачем. Після розпилення очистіть поверхню тканиною. Вони сяятимуть кілька днів без сліду пилу.

Білий оцет

Білий оцет є одним з найефективніших натуральних продуктів у догляді за домом. Змішайте 12 мл оцету, 25 мл дистильованої води та 25 крапель ефірної олії на ваш вибір.

Змішайте все у пляшці з розпилювачем. В результаті буде чисто та приємний запах буде поширюватися по всьому будинку.

Гліцерин

Щоб назавжди витерти пил у приміщеннях, ви можете використовувати серветку з мікрофібри, змочену гліцерином. Вона вловлює бруд і робить меблі сяючими надовго.

Для цього потрібно помістити столову ложку гліцерину в місткість з 1 літром теплої води і замочити у ньому тканину на 15 хвилин, а потім дати їй висохнути. Після цього можна очищати нею поверхні.

Ці хитрощі дозволять позбутися пилу мінімум на тиждень. Але щоб зменшити появу пилу у домі, можна встановити очищувачі повітря.