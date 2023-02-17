Як швидко прибрати ковтунці з одягу: топ-5 ефективних способів

Ви нещодавно купили светр, але на ньому вже з'явились ковтунці, які псують весь зовнішній вигляд, роблячи його пошарпаним і старим. Не поспішайте його викидати, адже він ще послужить не один сезон. Досить запам'ятати лише декілька корисних лайфхаків.

Як прибрати ковтунці з одягу підручними засобами - читайте в матеріалі Styler нижче .

Чому виникають

До основних причин появи ковтунців відносять:

вид тканини - найбільш страждають натуральні матеріали та з незначним синтетичним волокном;

неправильний догляд - прання не тими засобами і при вищій температурі води;

рихлість тканини - погано скручені нитки у структурі полотна;

поверхневе тертя тканини.

Способи видалення

Бритва

Прибрати ковтунці з гладких і не надто ворсистих речей можна просто станком для гоління. Для цього потрібно натягнути річ у проблемній зоні і акуратно обробити, намагаючись не порізати.

Скотч

Вибирати потрібно дуже липку стрічку й обробляти тканину за принципом дії воскових смужок для епіляції. Спочатку потрібно добре притиснути його липким боком до матеріалу, а потім різко відірвати від поверхні.

Ножиці

Для такого способу знадобиться багато часу та терпіння. Загалом можна видалити ковтунці, зрізуючи їх ножицями. Такий спосіб більш якісний, тому що волокна саме зрізаються, це зменшує ймовірність швидкого утворення нових.

Ролик із липкою стрічкою

Це зручний пристрій для будь-яких тканин. Він видаляє лише невеликі ковтунці, які утворились недавно. Однак, з серйознішою проблемою ролик не впорається.

Зубна щітка

Такий спосіб підійде для делікатних тканин, які не можна обробляти лезом або ножицями. М’якою зубною щіткою потрібно пройтися по поверхні матеріалу, направляючи її вздовж волокон.