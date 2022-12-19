24-річний військовий ЗСУ всиновив вісьмох дітей-сиріт: зворушлива історія

Що відомо про сім'ю

7 грудня в Олевській громаді на Житомирщині, що межує з Білоруссю, сталася трагедія: молоде подружжя підірвалося на ворожій міні. 38-річний чоловік і його 32-річна дружина їхали машиною до села неподалік.

Через трагічну подію у родині Дубовець залишилися сиротами 8 неповнолітніх дітей. Найстаршому хлопчику 13 років, наймолодшій - 2 місяці.

Знімок з місця трагедії на Житомирщині (фото: facebook.com/zhytomyr.police)

Яка доля дітей

"Заяву на опікунство восьми сиріт подав рідний дядько. Йому 24 роки, військовий. Сьогодні завітали до них у гості, привезли допомогу та подарунки", - розповідає Ірина Верещук.

Дітей всиновив дядько-військовий (фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine)

"Під час війни багато трагедій. Але життя має йти далі. Завдяки от такому молодому хлопцю, який взяв на себе відповідальність за вісьмох діток. А наше з вами завдання - зробити так, щоб такий хлопець знав, що він не сам", - зазначила Верещук.