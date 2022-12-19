24-летний военный ВСУ усыновил восьмерых детей-сирот: трогательная история

Что известно о семье

7 декабря в Олевской общине в Житомирской области, которая граничит с Беларусью, произошла трагедия: молодые супруги взорвались на вражеской мине. 38-летний мужчина и его 32-летняя жена ехали машиной в село неподалеку.

Из-за трагического события в семье Дубовец остались сиротами 8 несовершеннолетних детей. Самому старшему мальчику 13 лет, самой младшей девочке - 2 месяца.

Фото с места трагедии в Житомирской области (фото: facebook.com/zhytomyr.police)

Какая судьба детей

"Заявление на попечительство восьми сирот подал родной дядя. Ему 24 года, военный. Сегодня пришли к ним в гости, привезли помощь и подарки", - рассказывает Ирина Верещук.

Детей усыновил дядя-военный (фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine)

"Во время войны много трагедий. Но жизнь должна идти дальше. Благодаря вот такому молодому парню, который взял на себя ответственность за восемь детей. А наша с вами задача - сделать так, чтобы такой парень знал, что он не сам", - отметила. Верещук.