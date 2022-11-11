"Я сидів і ковтав сльози": боєць ЗСУ поділився зворушливою історією про війну

Підлітки на звільнених ЗСУ територіях зустрічали військових посмішками та жовто-блакитними стрічками, бо українських прапорів у них не було.

Історія, яка торкає серце

Цей епізод стався, коли військові їхали від Балаклії до Куп'янська на третій день операції зі звільнення.

"А в одному із селищ, біля якогось навчального закладу до дороги висипала жменька старшокласників - хлопці та дівчата... Всі вдягнені, вбрані як на випускний! Такі свіжі, гожі та янгольськи прекрасні... Сміялися, вигукували, махали, стрибали... І один з високих парубків вимахував двома стрічками - синьою та жовтою!! Бо прапора у них не було", - розповів військовий.

Олексій зазначив, що раніше ніколи не відчував таких емоцій.

"Але ці дві стрічки, які блискавкою моргнули у запиленій амбразурі вікна, різонули, поранили серце. Я ще ніколи не бачив таких яскравих, білосніжних посмішок наших жінок! Я вчергове переконувався, які красиві наші люди! Я від початку війни ще не відчував таких емоцій...", - додав він.

За словами бійця, він від початку вторгнення я налаштовував себе бути холоднокровним, незворушним, жорстоким і усуненим.

"Але мій Глечик виявився переповненим. Він вже не здатен був вмістити в собі ту рідину, що накопичилась. З мене полилось через вінця. Я сидів на задньому сидінні та ковтав сльози. Вони заливали тактичні окуляри. Ми мчали, поспішали, і не мали змоги зупинитися, щоб їх обійняти, цілувати, приголубити. Цих діточок - красу української землі. Наше майбутнє, за яке ми люто б'ємося", - резюмував захисник.

Військовий Олексій Губський (фото: facebook.com/olexa.gog)