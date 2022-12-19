Новорічне диво: дружина бійця ЗСУ розповіла, як Залужний виконав бажання її сина

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний став справжнім святим Миколаєм та виконав бажання маленького сина одного з бійців ЗСУ.

Про це розповіла мати хлопчика Олена Варфоломєєва на своїй Facebook -сторінці.

Як Залужний виконав мрію хлопчика

Іван на день святого Миколая хотів лише одного, щоб його тато знайшовся. Зважаючи на все, зараз про бійця немає жодних відомостей.

Також хлопчик мріяв зустрітися насправді з Валерієм Залужним. І в передноворічний період його мрії справдилися.

"Цього року, цього страшного і важкого для всіх нас року, у моєї дитини сталося справжнє передноворічне диво! Коли кілька тижнів тому мені зателефонували з департаменту соціальної політики із запрошенням взяти участь в акції "Стань Святим Миколаєм для дитини, яку війна розлучила з батьком", я особливо ні на що і не розраховувала. Запропонували синові написати листа з побажаннями. Моя дитина нічого не попросила, крім того, щоб тато знайшовся... А ще написав, що мріє про зустріч із Валерієм Залужним", - розповіла Олена Варфоломєєва.

Ваня зустрівся з Валерієм Залужним (фото: Олена Варфоломєєва/Facebook)

Жінка передала листа сина. Пізніше їй зателефонували й повідомили, що Залужний чекає на Ваню.

"Вчора мого сина обійняв Валерій Залужний. Обійняв так, як, напевно, обійняв би батько. І колись Іван обов'язково покаже це фото своєму татові. Так, головна його мрія ще попереду, але сьогодні сталося те, що дало синові найцінніше - віру. Віру в те, що можливо все! І таки треба мріяти. І треба вірити!" - зазначила дружина бійця.

Ваня в кабінеті із Залужним (фото: Олена Варфоломєєва/Facebook)

У коментарях українці наголосили, що зараз Залужний став батьком для всіх дітей країни.