Новорічне диво: дружина бійця ЗСУ розповіла, як Залужний виконав бажання її сина
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний став справжнім святим Миколаєм та виконав бажання маленького сина одного з бійців ЗСУ.
Про це розповіла мати хлопчика Олена Варфоломєєва на своїй Facebook-сторінці.
Як Залужний виконав мрію хлопчика
Іван на день святого Миколая хотів лише одного, щоб його тато знайшовся. Зважаючи на все, зараз про бійця немає жодних відомостей.
Також хлопчик мріяв зустрітися насправді з Валерієм Залужним. І в передноворічний період його мрії справдилися.
"Цього року, цього страшного і важкого для всіх нас року, у моєї дитини сталося справжнє передноворічне диво! Коли кілька тижнів тому мені зателефонували з департаменту соціальної політики із запрошенням взяти участь в акції "Стань Святим Миколаєм для дитини, яку війна розлучила з батьком", я особливо ні на що і не розраховувала. Запропонували синові написати листа з побажаннями. Моя дитина нічого не попросила, крім того, щоб тато знайшовся... А ще написав, що мріє про зустріч із Валерієм Залужним", - розповіла Олена Варфоломєєва.
Ваня зустрівся з Валерієм Залужним (фото: Олена Варфоломєєва/Facebook)
Жінка передала листа сина. Пізніше їй зателефонували й повідомили, що Залужний чекає на Ваню.
"Вчора мого сина обійняв Валерій Залужний. Обійняв так, як, напевно, обійняв би батько. І колись Іван обов'язково покаже це фото своєму татові. Так, головна його мрія ще попереду, але сьогодні сталося те, що дало синові найцінніше - віру. Віру в те, що можливо все! І таки треба мріяти. І треба вірити!" - зазначила дружина бійця.
Ваня в кабінеті із Залужним (фото: Олена Варфоломєєва/Facebook)
У коментарях українці наголосили, що зараз Залужний став батьком для всіх дітей країни.
- Генерал Залужний зараз як батько для всіх дітей, чиї батьки загинули, або пропали безвісти.
- Зворушливо до сліз... Тримайтеся, віримо, що скоро ви зустрінетеся з своїм чоловіком, а Ваня з татом, і все буде добре.
- Бажаю, щоб найзаповітніша мрія Вані якнайшвидше здійснилася!
- Щиро бажаю, щоб мрія Івана здійснилась якнайшвише!
Нагадаємо, що Залужний розповів, що потрібно для повернення до лінії 23 лютого.
До речі, Валерій Залужний вважає, що росіяни можуть поновити наступ на початку наступного року.