Вишні та черешні. Чому обов'язково треба їсти в сезон цю "корисну насолоду"

Чим корисні вишні та черешні

Свіжа вишня та черешня насичені вітамінами й мінералами. У порції (100 грамів) міститься 10,4 міліграма вітаміну С, що становить майже 16% від рекомендованої добової норми вітаміну С. Також вони є хорошим джерелом вітаміну B6, калію, магнію та клітковини. Сто грамів ягід без кісточок містить 50 калорій, 1 грам білка, менше 1 грама жиру, 10 грамів вуглеводів, 1,6 грамів клітковини.

Незалежно від вашого уподобання до солодких черешень чи кислих вишень, ці насичено-червоні фрукти корисні для організму. Вони мають низьку калорійність і велику кількість клітковини, вітамінів, мінералів, поживних речовин та інших корисних компонентів. Один з ключових елементів - вітамін С, який сприяє засвоєнню заліза, виробленню колагену і захисту клітин від пошкодження. Крім того, вони багаті вітамінами А та К, містять мінерали калій, магній і кальцій, а також антиоксиданти, такі як бета-каротин, і важливий холін.

Захист наших клітин

Вишні та черешні містять багато антиоксидантів, які допомагають організму боротися з щоденними пошкодженнями клітин, спричиненими неоптимальним метаболізмом, запаленням, курінням, забрудненням довкілля або радіацією. Деякі дослідження показують, що як солодкі черешні, так і кислі вишні допомагають зменшити це пошкодження. Одне невелике дослідження вказує на користь вживання невеликої кількості кислого вишневого соку протягом 2 тижнів.

Відновлення після тренувань

Декілька досліджень свідчать про те, що кислий вишневий сік допомагає м'язам швидше відновлюватися після інтенсивних фізичних навантажень. Зокрема, учасники марафонів, які споживали цей напій кілька днів до та після забігу, краще відновлювалися після тривалої дистанції. Інше дослідження показало, що бігуни, які пили кислий вишневий сік двічі на день протягом тижня перед тривалими змаганнями, відчували менше болю під час бігу.

Допомога при діабеті

У невеликому дослідженні з 19 жінок з діабетом ті, хто споживав кислий вишневий сік щодня протягом 6 тижнів, схудли, їх артеріальний тиск знизився і рівень цукру в крові став нижче. Це не означає, що сік захищає від діабету, але він є хорошим вибором напою для тих, хто вже має це захворювання.

Проти нападів подагри

Останнє дослідження, в якому взяли участь понад 600 людей, вказує на те, що прийом екстракту вишні Монморансі сприяє зниженню рівня сечової кислоти та зменшує ймовірність раптових нападів сильного подагричного болю. Цей екстракт показав особливо добрі результати в поєднанні з алопуринолом - препаратом, який часто використовують для зниження рівня сечової кислоти та захисту від подібних епізодів.

Покращення якості сну

Вживання солодкої черешні або терпкої вишні сприяє поліпшенню якості сну. Дослідження показують, що цей ефект відчутний протягом кількох днів. Для досягнення цієї користі потрібно споживати приблизно 25 солодких черешень або близько 100 терпких вишень на день. Вишні є відомим джерелом мелатоніну, гормону, що відповідає за регулювання сну. Найпростіший спосіб отримати відповідну кількість вишень - це випити концентрованого соку.

Зниження ризику раку

Багато досліджень свідчать про те, що вживання солодкої черешні або терпкої вишні може запобігти виникненню раку, зменшуючи запалення, що може призвести до появи ракових клітин. У вишнях містяться рослинні сполуки, які можуть боротися з раковими пухлинами. Проте для підтвердження цього потрібні додаткові дослідження.

Сприяє здоровому серцю

Вишні та черешні містять велику кількість поліфенольних антиоксидантів, які захищають серце від пошкодження клітин і зменшують запалення. Дослідження, в якому брали участь понад 84 000 людей, показало, що ті, хто споживав більше поліфенолів з таких продуктів, як вишня, мали менший ризик серцевих захворювань. У цих плодах також міститься багато калію, який важливий для регулювання кров'яного тиску та підтримки серцевого здоров'я.

Впливають на роботу мозку

Антоціани, які відповідають за червоний колір вишень, пов'язані з поліпшенням роботи мозку, мислення та пам'яті. Одне дослідження показало, що вживання вишневого соку щодня протягом 12 тижнів покращує мовлення та пам'ять у людей похилого віку з легкою або помірною деменцією.

Кому не можна ці ягоди

У разі наявності синдрому подразненого кишечника або інших функціональних кишкових розладів, таких як здуття, діарея або запор, важливо обмежити вживання вишень та черешень. Ці ягоди містять фруктани, які можуть активно ферментуватися бактеріями у кишечнику, що призводить до утворення значної кількості кишкового газу. Тому рекомендується споживати вишню та черешню у невеликих порціях, не перевищуючи 70-80 грамів на прийом.