7 корисних фруктів та овочів, які треба їсти всім цього літа

В Україні незабаром наступить літо, а з ним і пора смачних фруктів та стиглих овочів.

Які з них треба включати у свій раціон, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на VeryWell Health.

Які фрукти та овочі треба їсти цього літа

Помідори

Цей літній овоч, здається, може зробити все: знизити ризик серцевих захворювань, допомогти імунній функції та знизити ризик діабету 2 типу. Наповнений бета-каротином і лікопіном, він може також знизити ризик розвитку певних типів раку, оскільки вважається, що ці пігменти мають протиракові властивості.

Наріжте томати на салат салати або подавайте разом із моцарелою та базиліком для свіжої літньої закуски.

Включайте томати у свій раціон (фото: freepik.com)

Полуниця

Полуниця з високим вмістом клітковини та води є ідеальним літнім фруктом, оскільки вона зволожує та насичує. І незважаючи на те, що вона солодка, у ній менше цукру, ніж у багатьох інших фруктах, а це означає, що нею все ще можуть насолоджуватися хворі на діабет, яким потрібно стежити за рівнем цукру в крові.

Яскраво-червона ягода також містить багато вітаміну С, марганцю, калію та фолієвої кислоти. Вітамін С у поєднанні з антиоксидантами означає, що полуниця може допомогти боротися з вільними радикалами.

Чорниця

Ці маленькі ягоди містять потужну кількість антоціанових пігментів, які є водорозчинними пігментами, відповідальними за синій, червоний і фіолетовий колір фруктів і овочів. Ці спеціальні пігменти мають антимікробні та антиоксидантні властивості та можуть допомогти покращити неврологічну функцію та захистити від хвороб.

З точки зору здоров’я серця, чорниця містить багато клітковини та вітаміну К. У спекотні літні місяці багато хто з нас звертається до заморожених ласощів, щоб допомогти охолодитися. Пам’ятайте, що фрукти можуть бути неймовірними для цього. Заморозьте шматочки нарізаних фруктів або змішайте та розлийте у формочки для ескімо, щоб отримати солодкий і насичений клітковиною десерт або закуску.

Персики

Ці фрукти наповнені клітковиною, вітаміном С, вітаміном А та калієм. Згідно з дослідженнями, проведеними на тваринах, фрукти без кісточок також можуть допомогти знизити рівень холестерину та артеріальний тиск, що робить їх корисними для здоров’я серця. Але на цьому переваги не закінчуються.

Цей супер-фрукт також містить бета-каротин, який корисний для ваших очей; плюс поліфеноли та пробіотики, які можуть допомогти боротися із запаленням і знизити ризик хронічних захворювань.

Абрикоси

Замініть свій звичайний десерт абрикосами з корицею та йогуртом. Заміна солодощів фруктами - це позитивна зміна способу життя, яка покращує здоров’я серцево-судинної системи.

Абрикоси також містять багато антиоксидантів і калію, як допомогають здоров’ю кишечника, очей і шкіри.

Абрикоси дуже корисні (freepik.com)

Кавуни

Незважаючи на те, що на 92% кавун складається з води, він містить кілька ключових поживних речовин і мінералів. У фруктах багато калію, лікопіну та клітковини. Це може покращити артеріальний тиск і допомогти запобігти певним захворюванням серця.

Цукіні

Разом з іншими літніми кабачками цей овоч має високий вміст калію, що робить його корисним для артеріального тиску та зниження ризику інсульту та серцево-судинних захворювань. На думку дієтологів, цей універсальний овоч також має високий вміст вітаміну С і клітковини, що означає, що він може допомогти травленню та виведенню холестерину з крові.