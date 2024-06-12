Вишни и черешни. Почему обязательно нужно есть в сезон это "полезное наслаждение"

Чем полезны вишни и черешни

Свежая вишня и черешня насыщены витаминами и минералами. В порции (100 г) содержится 10,4 мг витамина С, что составляет почти 16% от рекомендованной суточной нормы витамина С. Также они являются хорошим источником витамина B6, калия, магния и клетчатки. Сто граммов ягод без косточек содержит 50 калорий, 1 г белка, менее 1 г жира, 10 г углеводов, 1,6 г клетчатки.

Независимо от вашего вкуса к сладким черешням или кислым вишням, эти насыщенно-красные фрукты полезны для организма. Они обладают низкой калорийностью и большим количеством клетчатки, витаминов, минералов, питательных веществ и других полезных компонентов. Один из ключевых элементов - витамин С, способствующий усвоению железа, выработке коллагена и защите клеток от повреждения. Кроме того, они богаты витаминами А и К, содержат минералы калий, магний и кальций, а также антиоксиданты, такие как бета-каротин и важный холин.

Защита наших клеток

Вишни и черешни содержат много антиоксидантов, которые помогают организму бороться с ежедневными повреждениями клеток, вызванными неоптимальным метаболизмом, воспалением, курением, загрязнением окружающей среды или радиацией. Некоторые исследования показывают, что как сладкие черешни, так и кислые вишни помогают снизить это повреждение. Одно небольшое исследование указывает на пользу употребления небольшого количества кислого вишневого сока в течение 2 недель.

Возобновление после тренировок

Несколько исследований показывают, что кислый вишневый сок помогает мышцам быстрее восстанавливаться после интенсивных физических нагрузок. В частности, участники марафонов, потреблявших этот напиток несколько дней до и после забега, лучше восстанавливались после длительной дистанции. Другое исследование показало, что бегуны, пившие кислый вишневый сок дважды в день в течение недели перед длительными соревнованиями, испытывали меньше боли во время бега.

Помощь при диабете

В небольшом исследовании из 19 женщин с диабетом потреблявшие кислый вишневый сок ежедневно в течение 6 недель похудели, их артериальное давление снизилось и уровень сахара в крови стал ниже. Это не означает, что сок защищает от диабета, но он является хорошим выбором напитка для тех, кто уже страдает этим заболеванием.

Против нападений подагры

Последнее исследование, в котором приняли участие более 600 человек, указывает на то, что прием экстракта вишни Монморанси способствует снижению уровня мочевой кислоты и уменьшает вероятность внезапных приступов сильной подагрической боли. Этот экстракт показал особенно хорошие результаты в сочетании с аллопуринолом - препаратом, который часто используют для снижения уровня мочевой кислоты и защиты от подобных эпизодов.

Улучшение качества сна

Употребление сладкой черешни или терпкой вишни способствует улучшению качества сна. Исследования показывают, что этот эффект ощутим в течение нескольких дней. Для достижения этой пользы нужно потреблять примерно 25 сладких черешен или около 100 терпких вишен в день. Вишни являются известным источником мелатонина, гормона, отвечающего за регулирование сна. Самый простой способ получить соответствующее количество вишен - это выпить концентрированного сока.

Снижение риска рака

Многие исследования свидетельствуют о том, что употребление сладкой черешни или терпкой вишни может предотвратить возникновение рака, уменьшая воспаление, что может привести к появлению раковых клеток. В вишнях содержатся растительные соединения, которые могут бороться с раковыми опухолями. Однако для подтверждения этого требуются дополнительные исследования.

Способствует здоровому сердцу

Вишни и черешни содержат большое количество полифенольных антиоксидантов, которые защищают сердце от повреждения клеток и уменьшают воспаление. Исследование, в котором участвовало более 84 000 человек, показало, что те, кто потреблял больше полифенолов из таких продуктов, как вишня, имели меньший риск сердечных заболеваний. В этих плодах также содержится много калия, который важен для регулирования АД и поддержания сердечного здоровья.

Влияют на работу мозга

Антоцианы, отвечающие за красный цвет вишен, связаны с улучшением работы мозга, мышления и памяти. Одно исследование показало, что употребление вишневого сока ежедневно в течение 12 недель улучшает речь и память у пожилых людей с легкой или умеренной деменцией.

Кому нельзя эти ягоды

При наличии синдрома раздраженного кишечника или других функциональных кишечных расстройств, таких как вздутие, диарея или запор, важно ограничить употребление вишен и черешен. Эти ягоды содержат фруктаны, которые могут активно ферментироваться бактериями в кишечнике, что приводит к образованию большого количества кишечного газа. Поэтому рекомендуется употреблять вишню и черешню в небольших порциях, не превышая 70-80 граммов на прием.