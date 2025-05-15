Тризуб, БТРи та скандал із косовороткою. Як змінювались вишиванки Зеленського

Щороку на свята Володимир і Олена Зеленські з’являються у вишиванках, і кожна з них - не просто елемент гардероба, а послання. Від традиційної дніпропетровської вишивки до патріотичних сорочок із танками та тризубом - стиль президентського подружжя змінювався разом із країною.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало всі вишиванки подружжя Зеленських і розповідає про них детальніше.

2020

У 2020 році подружжя Зеленських одягнуло вишиванки від бренду ETNODIM. Тоді виробник отримав хвилю хейту та невдоволення від своєї аудиторії, оскільки та розцінила допис як політичний.

Наразі цих вишиванок немає в продажі.

Вишиванки Володимира та Олени Зеленських у 2020 році (фото: instagram.com/zelenskyy_official)

2021

У 2021 році Володимир Зеленський опублікував фото у вишитій сороці із кардинально іншим дизайном, проте його звинуватили в тому, що вона нагадує російську косоворотку.

Вишиванки Володимира та Олени Зеленських у 2021 році (фото: instagram.com/zelenskyy_official)

Дизайнер "президентських" вишиванок Артем Климчук спростував звинувачення.

"Створюючи вишиванку для Володимира, за основу ми взяли національний костюм дніпропетровського регіону. Для східної України розріз на сорочці збоку був широко поширеним елементом. Він був дуже популярним у 19 столітті, але втратив свою актуальність після всього того, що з нашою країною зробив Радянський союз", - розповів Климчук виданню Vogue.

Дизайнер Артем Климчук запевнив, що вишиванка є традиційною дніпровською (скриншот)

Олена Зеленська своєю чергою отримала коментарі про те, що на ній "не вишиванка, а просто блуза з вишивкою". Однак Перша леді запевнила, що саме такий її регіональний Дніпропетровський орнамент.

"На Дніпровщині, де народилися ми й де колись народилася моя баба Шура, традиційні чорно-червоні вишивки, а крій жіночої сорочки - особливий, з квадратним вирізом - каре. Це наша регіональна "вишиванкова" родзинка", - написала вона.

2022

У травні на День вишиванки, президент з'явився у вишиванці з темно-зеленим орнаментом на чорному тлі. Цей образ поєднував традиційні мотиви з сучасним дизайном, відображаючи стійкість та національну ідентичність українців у складні часи.

На День Незалежності 24 серпня 2022 року Зеленський одягнув вишиванку кольору хакі з орнаментом, що включав зображення танків, бронетехніки, колосків пшениці та людей, які тримаються за руки.

Вишиванка Володимира Зеленського на День Незалежності 2022 (фото: instagram.com/zelenskyy_official)

Авторка цього орнаменту - білоруська дисидентка, художниця Руфіна Базлова. Дівчина живе в Європі й вже кілька років створює малюнки в новому жанрі - протестна вишивка. Свої роботи вона називає ще "виживанками". Київське ательє Indposhiv звернулося до художниці та запропонувало зробити спільну роботу - створити колекцію патріотичного одягу.

Базлова погодилася, але вона не очікувала, що її малюнки прикрасять вишиванку президента України. Вишита сорочка з чистого льону з машинним орнаментом малюнка Руфіни Базлової коштувала тоді від 8 500 до 15 000 гривень.

2023

На День вишиванки президент вибрав сорочку з орнаментами, які символізують єдність українського і кримськотатарського народів. Такий вибір він зробив, оскільки День вишиванки збігся із Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Вишиванка Володимира Зеленського у 2023 році (фото: instagram.com/zelenskyy_official)

2024

Вишиванка Володимира Зеленського на Великдень 2024 була виконана у мілітарному стилі. Це була вишиванка бренду Varenyky Fashion. Сорочка була молочного кольору, а комір і деталі на рукавах - піксельного забарвлення, що й символізує війну. Вишивку на святковому вбранні зробили з використанням військового камуфляжу.

Орнамент сорочки символізує достаток і довге щасливе життя. Оберіг захищає від злого погляду недоброзичливців. Сорочка зображає наш час, оздоблена військовим камуфляжем.

Сьогодні вартість моделі становить 14 500 гривень.

На день вишиванки у травні 2024 року Володимир Зеленський був убраний у вишиванку від бренду ETNODIM, яка називається Vidsich. Це пряма сорочка з коміром стійкою, спереду розріз з застібкою на кнопку. Комір, пілочка та манжети оздоблені вишивкою, а спинка - кокеткою.

Сорочка також має орнамент рівнового хреста, булави, меча, дубового листя, стилізованого герба. Вони несуть в собі символи сміливості, міцності, боротьби та історичного шляху України. Ціна моделі - 4 800 гривень.

Вишиванка Володимира Зеленського у 2024 році (фото: instagram.com/zelenskyy_official)

2025

Цьогоріч Володимир Зеленський вибрав вишиванку темно-сірого кольору з геометричним орнаментом, виконаним чорними нитками. Візерунок на сорочці розміщено вертикально вздовж центральної частини сорочки, з виразним акцентом на комірі-стійці, що надає образу стриманої урочистості та глибокого символізму.

Такий вибір демонструє повагу до українських традицій, а темна палітра підкреслює серйозність моменту та глибину переживань, пов'язаних із сучасними викликами, які переживає країна.

Якого саме бренду вишиванка - наразі невідомо.