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"Вірю в нашу перемогу": екс-захисник "Динамо" Владислав Ващук вступив до лав Нацгвардії

Владислав Ващук склав військову присягу (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Екс-захисник збірної України з футболу та "Динамо" Владислав Ващук 18 травня вступив у лави Національної гвардії України.

Про це спортсмен повідомив у себе на сторінці Facebook.

Що відомо про присягу спортсмена

"Це було моє особисте рішення. Близькі і рідні ще досі в шоці. Я знаю, що дехто мене ніколи не зрозуміє, але я дійсно вірю в нашу перемогу. Я бачив "русский мир" на власні очі і буду робити все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув. І коли прийде час, то я зможу точно відповісти - що я робив під час війни", - написав спортсмен.

Ващук зараз перебуває у бригаді наступу "Буревій". Присягу спортсмен склав 18 травня, зараз у нього військове звання - солдат.

Зазначимо, що екс-футболіст на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебував разом із дітьми у Гостомелі, де на той момент точилися активні бойові дії. Пізніше він із рідними зміг виїхати із міста гуманітарним коридором.

Владислав Ващук став солдатом Нацгвардії України (фото: facebook/Влад Ващук)

Чим прославився спортсмен

Нагадаємо, що Владислав Ващук грав у "Динамо" з перервами з 1993 до 2008 року. У складі киян захисник 9 разів ставав чемпіоном України, а у 1999 році дійшов з командою до півфіналу Ліги чемпіонів.

Також Ващук провів 63 матчі за національну збірну України. А ще, окрім "Динамо", він грав за "Чорноморець", "Львів","Волинь" та московський "Спартак".

Раніше ми писали про те, що Ващук розповів, як росіяни пограбували його будинок у Гостомелі.

Читайте також про те, скільки спортсменів загинуло на війні проти російських окупантів.

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