ua ru
Нд, 02 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російська агресія проти України забрала життя сотень спортсменів, - Гутцайт

Новость на русском →
Неділя 02 квітня 2023 01:46
Російська агресія проти України забрала життя сотень спортсменів, - Гутцайт Фото: Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт (facebook.com.vgytzait)
Автор: Олег Васьків

Унаслідок повномасштабної агресії РФ загинуло сотні українських спортсменів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, зроблену під час зустрічі із президентом Міжнародної федерації гімнастики Морінарі Ватанабе.

"Російська війна забрала життя 262 спортсменів, які мріяли бути на Олімпійських іграх та міжнародних чемпіонатах. Російська армія також зруйнувала 363 спортивних об’єкти в Україні", - зазначив посадовець.

Гутцайт вказав, що "дуже важливо, аби на спортивних змаганнях та Олімпійських іграх не було спортсменів з РФ, тому що вони всі підтримують війну і відвідують заходи, що проводяться в підтримку війни".

"Російські спортсмени носять форму із символікою війни, не засуджують вбивство українських спортсменів", - додав міністр молоді та спорту.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак 1 квітня зустрівся з главою Міжнародної федерації гімнастики Морінарі Ватанабе, який перебуває в Україні з візитом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вадим Гутцайт Міністерство молоді та спорту
NEWS
Офіційно. Суд відправив митрополита Павла під домашній арешт
Офіційно. Суд відправив митрополита Павла під домашній арешт
DAILY
Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй