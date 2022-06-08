Ващук рассказал, как "орки" разграбили его дом в Гостомеле: забрали все кубки и награды

Бывший игрок сборной Украины, "Черноморца" и "Динамо"(Киев), а ныне тренер в футбольной школе, в начале полномасштабного вторжения 2 недели вместе с семьей вынужден был укрываться в подвале от вражеских обстрелов. А спустя 3 дня после эвакуации в его дом ворвались захватчики.

Знаменитый украинский футболист Владислав Ващук рассказал, как российские оккупанты разграбили его дом в Гостомеле под Киевом, украли все спортивные награды и завоеванные кубки.

Защитник и экс-капитан киевского "Динамо" недавно вернулся в свой дом, где научился по звуку отличать выстрел миномета от танка и о том, что довелось пережить ему и его детям.

"Это был ад", - признается Ващук.

Ввалившиеся в его дом российские солдаты взяли в "трофей" все его спортивные награды - похитили призы за 8 побед в чемпионатах Украины, 6 кубков Украины и суперкубок.

"Память о моей карьере разграблена, и, возможно, перепродана", - говорит знаменитый футболист.

Российские оккупанты разграбили дом Владислава Ващука и забрали все спортивные награды и кубки (фото: facebook.com/vashchukvlad)

В своем Facebook Ващук также рассказал, что рашисты похитили у него Орден мужества 3-й степени, что в его двор заехали 2 российских БТРа, а сами "орки" перевернули дом и вынесли все, что можно.

"Через три дня после того как мы вышли по гуманитарному коридору, в мой дом с дружественным визитом заехали "освободители"... Про российскую армию писать не буду, давно все ясно. Хорошо, что я успел вывезти детей. Пишу для тех, кто возможно до сих пор, сидя в безопасности где-то за рубежом, испытывает иллюзии по поводу того, что будет возможность с кем-то там порешать и у вас все будет ок. Нет. Не выйдет. Они пришли сюда не договариваться. И мы здесь - очень сильно изменились. Вы себе представить не можете как...

Владислав Ващук с семьей выехал из Гостомеля 10 марта по гуманитарному коридору (фото: facebook.com/vashchukvlad)

...Сегодня у всех нас только одно желание - чтобы наши ЗСУ как можно быстрее вычистили эту нечисть из нашей Украины! Чтобы те, те кто пришел сюда, на нашу землю, только убивать и грабить - были уничтожены, чтобы наша земля была свободна. Каждый, кто сейчас сражается с оккупантами, знайте - с вами Бог! С вами - люди. Спасибо вам и низкий поклон!" - писал Ващук в конце марта, когда украинские воины заставили оккупантов покинуть Киевскую область.

Видео: Владислав Ващук откровенно высказался об оккупантах и послал Путина вслед за российским военным кораблем

Владислав Ващук с 2015 года тренирует детей в футбольшой школе в Броварах (фото: facebook.com/vashchukvlad)