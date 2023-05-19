"Верю в нашу победу": экс-защитник "Динамо" Владислав Ващук вступил в ряды Нацгвардии

Что известно о присяге спортсмена

"Это было мое личное решение. Близкие и родные до сих пор в шоке. Я знаю, что кое-кто меня никогда не поймет, но я действительно верю в нашу победу. Я видел "русский мир" своими глазами и буду делать все, чтобы такого в моей стране больше никто не увидел и не почувствовал. И когда придет время, я смогу точно ответить - что я делал во время войны", - написал спортсмен.

Ващук сейчас находится в бригаде наступления "Буревій". Присягу спортсмен принял 18 мая, сейчас у него воинское звание - солдат.

Отметим, что экс-футболист в начале полномасштабного вторжения России в Украину находился вместе с детьми в Гостомеле, где на тот момент шли активные боевые действия. Позже он с родными смог уехать из города по гуманитарному коридору.

Владислав Ващук стал солдатом Нацгвардии Украины (фото: facebook/Влад Ващук)

Чем прославился спортсмен

Напомним, что Владислав Ващук играл в "Динамо" с перерывами с 1993 по 2008 год. В составе киевлян защитник 9 раз становился чемпионом Украины, а в 1999 году дошел с командой до полуфинала Лиги чемпионов.

Также Ващук провел 63 матча за национальную сборную Украины. А еще, кроме "Динамо", он играл за "Черноморец", "Львов", "Волынь" и московский "Спартак".