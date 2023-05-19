"Вірю в нашу перемогу": екс-захисник "Динамо" Владислав Ващук вступив до лав Нацгвардії

Про це спортсмен повідомив у себе на сторінці Facebook .

Що відомо про присягу спортсмена

"Це було моє особисте рішення. Близькі і рідні ще досі в шоці. Я знаю, що дехто мене ніколи не зрозуміє, але я дійсно вірю в нашу перемогу. Я бачив "русский мир" на власні очі і буду робити все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув. І коли прийде час, то я зможу точно відповісти - що я робив під час війни", - написав спортсмен.

Ващук зараз перебуває у бригаді наступу "Буревій". Присягу спортсмен склав 18 травня, зараз у нього військове звання - солдат.

Зазначимо, що екс-футболіст на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебував разом із дітьми у Гостомелі, де на той момент точилися активні бойові дії. Пізніше він із рідними зміг виїхати із міста гуманітарним коридором.

Владислав Ващук став солдатом Нацгвардії України (фото: facebook/Влад Ващук)

Чим прославився спортсмен

Нагадаємо, що Владислав Ващук грав у "Динамо" з перервами з 1993 до 2008 року. У складі киян захисник 9 разів ставав чемпіоном України, а у 1999 році дійшов з командою до півфіналу Ліги чемпіонів.

Також Ващук провів 63 матчі за національну збірну України. А ще, окрім "Динамо", він грав за "Чорноморець", "Львів","Волинь" та московський "Спартак".