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"Верю в нашу победу": экс-защитник "Динамо" Владислав Ващук вступил в ряды Нацгвардии

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Пятница 19 мая 2023 18:31
"Верю в нашу победу": экс-защитник "Динамо" Владислав Ващук вступил в ряды Нацгвардии Владислав Ващук принял военную присягу (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Экс-защитник сборной Украины по футболу и "Динамо" Владислав Ващук 18 мая вступил в ряды Национальной гвардии Украины.

Об этом спортсмен сообщил у себя на странице Facebook.

Что известно о присяге спортсмена

"Это было мое личное решение. Близкие и родные до сих пор в шоке. Я знаю, что кое-кто меня никогда не поймет, но я действительно верю в нашу победу. Я видел "русский мир" своими глазами и буду делать все, чтобы такого в моей стране больше никто не увидел и не почувствовал. И когда придет время, я смогу точно ответить - что я делал во время войны", - написал спортсмен.

Ващук сейчас находится в бригаде наступления "Буревій". Присягу спортсмен принял 18 мая, сейчас у него воинское звание - солдат.

Отметим, что экс-футболист в начале полномасштабного вторжения России в Украину находился вместе с детьми в Гостомеле, где на тот момент шли активные боевые действия. Позже он с родными смог уехать из города по гуманитарному коридору.

&quot;Верю в нашу победу&quot;: экс-защитник &quot;Динамо&quot; Владислав Ващук вступил в ряды Нацгвардии&quot;Верю в нашу победу&quot;: экс-защитник &quot;Динамо&quot; Владислав Ващук вступил в ряды Нацгвардии&quot;Верю в нашу победу&quot;: экс-защитник &quot;Динамо&quot; Владислав Ващук вступил в ряды Нацгвардии&quot;Верю в нашу победу&quot;: экс-защитник &quot;Динамо&quot; Владислав Ващук вступил в ряды НацгвардииВладислав Ващук стал солдатом Нацгвардии Украины (фото: facebook/Влад Ващук)

Чем прославился спортсмен

Напомним, что Владислав Ващук играл в "Динамо" с перерывами с 1993 по 2008 год. В составе киевлян защитник 9 раз становился чемпионом Украины, а в 1999 году дошел с командой до полуфинала Лиги чемпионов.

Также Ващук провел 63 матча за национальную сборную Украины. А еще, кроме "Динамо", он играл за "Черноморец", "Львов", "Волынь" и московский "Спартак".

Ранее мы писали о том, что Ващук рассказал, как россияне ограбили его дом в Гостомеле.

Читайте также о том, сколько спортсменов погибло на войне против российских оккупантов.

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Нацгвардия спортсмени