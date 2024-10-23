Вирішили завести гризуна? Дізнайтеся, як привчити його до рук

Починайте поступово

Коли у вашій домівці з’являються нові гризуни, їм потрібен час, щоб пристосуватися до навколишнього середовища. Це може бути непросто для дітей, які хочуть одразу грати з новими улюбленцями, але варто набратися терпіння, щоб досягнути гарних результатів.

На що звернути увагу перед тим, як почати взаємодію:

Дайте гризунам кілька днів для адаптації, обмежуючи контакт лише необхідним доглядом.

Спілкуйтеся з ними спокійно та повільно, уникайте різких рухів та гучних звуків, а також не турбуйте їх під час сну.

Спочатку можна просто сидіти біля клітки, щоб гризуни звикли до вашої присутності та відчували себе в безпеці.

Поступовий підхід допоможе налагодити довірливі відносини з новими вихованцями.

Час для адаптації

Коли нові гризуни з'являються у домі, вони можуть відчувати страх чи невпевненість протягом перших кількох днів. Важливо дати їм час звикнути до нового оточення. Перші 3-7 днів краще дати тварині спокій, щоб дати можливість адаптуватися до нових умов і звуків вашого голосу.

З часом, коли ваші гризуни відчують себе комфортніше, ви помітите, що вони починають активно їсти, пити воду та грати. Це означатиме, що вони успішно освоїлися і почуваються в безпеці у новому середовищі.

Реальність і ваші очікування

Якщо це ваші перші гризуни, важливо розуміти, чого очікувати. По-перше, молодих гризунів набагато легше приручити, ніж дорослих. З віком тваринки звикають до своїх звичок, і якщо їх не привчали до рук, вони можуть реагувати агресивно на спроби доторкнутися чи взяти їх на руки.

Пам'ятайте, що приручення дорослих гризунів може зайняти більше часу та вимагати більше терпіння порівняно з молодими тваринами. Але з правильним підходом навіть такі вихованці стануть довірливими і спокійними.

Використовуйте ласощі

Гризуни, як і кішки з собаками, дуже люблять їжу. Щоб привчити їх до вашої руки, почніть зі смачного. Запропонуйте їм взяти ласощі з вашої руки, починаючи з більших, наприклад, шматочків молодої моркви.

Потім переходьте до менших частувань, таких як скибочки яблука, варене яйце, огірок або броколі. Це допоможе гризунам звикнути до вас і зміцнити довіру.

Близький контакт із твариною

Нові власники гризунів часто не знають, як перший раз взяти свого вихованця на руки. Один із простих способів зробити це - покласти руку на підлогу клітки. Обов’язково прослідкуйте, щоб на них не залишилось запаху їжі.

Тримайте руку на підлозі клітки кілька хвилин, щоб гризун міг забратися на неї. Якщо ваш вихованець не підходить, спробуйте покласти невеликий шматочок їжі в руку. Коли гризун відчує себе комфортно, підніміть руку на кілька сантиметрів від землі. Пізніше повторіть цю дію кілька разів, щоб допомогти гризуну до вас звикнути.

Коли можна гладити гризуна

Коли ваш гризун звикне до рук, можна починати його гладити. Ось як це правильно зробити:

Увесь час тримайте гризуна в одній руці, щоб він почувався в безпеці.

Ваші дотики повинні бути ніжними. Використовуйте кінчики пальців, щоб легко проводити по голові та спині гризуна.

Під час погладжування можна давати гризуну ласощі, щоб він відчував себе комфортніше.

Забезпечте безпечне місце без можливості втечі, на випадок, якщо гризун вирветься з ваших рук.

Звертайте увагу на поведінку

Гризуни, як і інші домашні тварини, можуть відчувати дратівливість, якщо з ними поводитись неправильно. На які звуки варто звернути особливу увагу:

Стукання зубами. Це може бути ознакою гніву або роздратування.

Це може бути ознакою гніву або роздратування. Писк та рохкання. Якщо ваш гризун видає подібні звуки, можливо він відчуває дискомфорт.

Якщо ваш гризун видає подібні звуки, можливо він відчуває дискомфорт. Пронизливий вереск. Це серйозний сигнал, що ваш гризун наляканий.

Завжди будьте уважні до поведінки гризуна. Якщо ви помітили ці ознаки, дайте йому час відпочити і заспокоїтися. Це допоможе зміцнити довіру між вами та вашим улюбленцем.