Решили завести грызуна? Узнайте, как приучить его к рукам

Начинайте постепенно

Когда в вашем доме появляются новые грызуны, им нужно время, чтобы приспособиться к окружающей среде. Это может быть непросто для детей, которые хотят сразу играть с новыми любимцами, но стоит набраться терпения, чтобы добиться хороших результатов.

На что обратить внимание перед тем, как начать взаимодействие:

Дайте грызунам несколько дней для адаптации, ограничивая контакт только необходимым уходом.

Общайтесь с ними спокойно и медленно, избегайте резких движений и громких звуков, также не беспокойте их во время сна.

Сначала можно просто сидеть у клетки, чтобы грызуны привыкли к вашему присутствию и при этом чувствовали себя в безопасности.

Постепенный подход поможет наладить доверительные отношения с новыми питомцами.

Время адаптации

Когда новые грызуны появляются в доме, они могут испытывать страх или неуверенность в первые несколько дней. Важно дать им время привыкнуть к новому окружению. Первые 3-7 дней лучше оставить в покое животное, чтобы дать возможность адаптироваться к новым условиям и звукам вашего голоса.

Со временем, когда ваши грызуны почувствуют себя более комфортно, вы заметите, что они начинают активно есть, пить воду и играть. Это означает, что они успешно освоились и чувствуют себя в безопасности в новой среде.

Реальность и ваши ожидания

Если это ваши первые грызуны, важно понимать, чего ждать. Во-первых, молодых грызунов гораздо легче приручить, чем взрослых. С возрастом животные привыкают к определенным повадкам, и если их не приучали к рукам, они могут реагировать агрессивно на попытки прикоснуться или взять их на руки.

Помните, что приручение взрослых грызунов может занять больше времени и потребовать больше терпения по сравнению с молодыми животными. Но с правильным подходом даже такие питомцы станут доверчивыми и спокойными.

Используйте лакомство

Грызуны, как и кошки с собаками, очень любят еду. Чтобы приучить их к вашей руке, начните со вкусного. Предложите им взять лакомство с вашей руки, начиная с большого, например, кусочков молодой моркови.

Затем переходите к меньшим угощениям, таким как ломтики яблока, вареное яйцо, огурец или брокколи. Это поможет грызунам привыкнуть к вам и укрепить доверие.

Близкий контакт с животным

Новые владельцы грызунов часто не знают, как первый раз взять своего питомца на руки. Один из простых способов сделать это - положить руку на пол клетки. Обязательно проследите, чтобы на них не осталось запаха пищи.

Держите руку на полу клетки несколько минут, чтобы грызун мог забраться на нее. Если ваш питомец не подходит, попробуйте положить небольшой кусочек пищи в руку. Когда грызун почувствует себя комфортно, поднимите руку на несколько сантиметров от земли. Позже повторите это действие несколько раз, чтобы помочь грызуну к вам привыкнуть.

Когда можно гладить грызуна

Когда ваш грызун привыкнет к рукам, можно начинать его гладить. Вот как это правильно сделать:

Все время держите грызуна в одной руке, чтобы он чувствовал себя в безопасности.

Ваши прикосновения должны быть нежными. Используйте кончики пальцев, чтобы легко проводить по голове и спине грызуна.

Во время поглаживаний можно давать грызуну лакомства, чтобы он чувствовал себя более комфортно.

Обеспечьте безопасное место без возможности побега, если грызун вырвется из ваших рук.

Обращайте внимание на поведение

Грызуны, как и другие домашние животные, могут ощущать раздражительность, если с ними обращаться неправильно. На какие звуки следует обратить особенное внимание:

Стук зубами. Это может быть признаком гнева или раздражения.

Это может быть признаком гнева или раздражения. Писк и хрюканье. Если ваш грызун издает подобные звуки, возможно, он испытывает дискомфорт.

Если ваш грызун издает подобные звуки, возможно, он испытывает дискомфорт. Пронзительный визг. Это серьезный сигнал, что ваш грызун испуган.

Всегда будьте внимательны к поведению грызуна. Если вы заметили эти признаки, дайте ему время отдохнуть и успокоиться. Это поможет укрепить доверие между вами и вашим любимцем.