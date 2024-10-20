Не собака. Хто насправді кращий охоронець для вашого дому

Коли мова йде про охорону дому, перші, про кого зазвичай думають - це собаки. Однак багато інших тварин також можуть стати надійними охоронцями, готовими захистити і вас і ваше майно.

Гуси: природжені охоронці

Гуси - це не тільки цікаві птахи, але й відмінні охоронці. Їхній зір набагато кращий, ніж у людей, що дозволяє їм помічати навіть найменші зміни навколо. Гуси дуже територіальні, і якщо хтось намагається зайти на їхню територію, вони не соромляться кричати та навіть нападати, щоб відлякати непроханих гостей.

На відміну від собак, гусей не так легко підкупити. Коли їм пропонують ласощі, вони можуть реагувати гучним криком. Це їхній спосіб висловити радість або попередити про небезпеку. Завдяки цьому, фермери часто використовують гусей для охорони курей, коли ті гуляють біля двору.

В Китаї деякі поліцейські дільниці навіть відмовляються від собак на користь гусей. Один випадок став особливо відомим, коли гуси сповістили поліцейських про чоловіка, який намагався вкрасти конфіскований мотоцикл. Завдяки гучному сигналу птахів злодія швидко затримали.

Алігатори: нові охоронці у світі наркоторгівлі

Алігатори стають новими охоронцями для наркоторговців у США. Раніше злочинці часто використовували пітбулів, але тепер деякі з них надають перевагу алігаторам, щоб захистити свої запаси від конкурентів. Поліція неодноразово знаходила рептилій у домах наркоторговців під час облав.

Ці тварини не лише охороняють, але й слугують символами статусу для своїх власників. Ніхто не захоче мати справу з людиною, яка тримає алігатора. Наприклад, у Мериленді під час облави на наркоторговця Майкла Голдена поліція виявила у нього вдома майже метрового алігатора.

Лами: кращі охоронці для худоби

Лами - це відмінні охоронці для домашніх тварин. Вони добре справляються з захистом від собак і лисиць, хоча не завжди можуть відлякати людей. Якщо лама помічає незнайомця, вона буде галасувати і тупотіти ногами, привертаючи увагу фермерів.

Ці тварини дуже територіальні та часто переслідують людей на своїх фермах. Хоча вони не завдають шкоди людям, лами активно захищають свою територію від хижаків, таких як лисиці та вовки. У разі небезпеки вони можуть швидко реагувати та нападати на ворога.

Найкращими охоронцями є невеликі групи самок лам. Вони разом охороняють стадо і підтримують одна одну. Водночас кастровані самці можуть бути менш ефективними, оскільки вони часто зайняті боротьбою за самок і територію.

Свині: потенційні охоронці

У 2003 році ізраїльська організація "Єврейський батальйон" запропонувала незвичайний план - навчити свиней як сторожових тварин. Основною метою було використання свиней для захисту єврейських районів на нестабільному Західному березі. Організація стверджувала, що свині мають відмінний нюх, який навіть перевищує собачий, що робить їх ідеальними для виявлення вибухових речовин і пристроїв.

Ця ініціатива викликала великий інтерес в Ізраїлі, оскільки тут свинарство заборонене через релігійні переконання. У єврейській культурі свині вважаються нечистими тваринами, тому організації було необхідно отримати схвалення рабинів перед початком програми. На диво, рабини надали свою підтримку цій ідеї.

Проте, попри позитивну реакцію, в новинах не з'явилося жодних повідомлень про те, що "Єврейський батальйон" дійсно почав навчати свиней. На жаль, ідея залишилася на рівні пропозиції без подальшого розвитку.

Змії: нестандартне рішення для захисту

У Південній Африці все більше людей починають використовувати змій для захисту своїх домівок і підприємств від злочинців.

Серед обраних змій - коричневі домашні змії, каліфорнійські королівські змії, пітони та удави. Деякі бізнесмени тримають до шести змій, щоб забезпечити охорону. Наприклад, співвласник одного підприємства зміг прогнати трьох злодіїв, тримаючи у руках пітона.

Багато людей вважають, що змії є кращими охоронцями, ніж собаки, оскільки вони не сплять. Це може бути міфом, оскільки у змій немає повік, і вони залишають очі відкритими навіть під час сну. Через це не рекомендується підходити до нерухомої змії - не можна бути впевненим, вона спить чи просто відпочиває.