Віра Брежнєва російською мовою відреагувала на моторошний злочин окупантів

Співачка Віра Брежнєва відреагувала на жорстокий ракетний удар армією РФ по Києву , де вона і перебувала. І все б нічого, якщо б зробила артистка це державною мовою, а не мовою країни-агресорки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Так, Брежнєва розповіла, що зранку вона готувалася до зйомки в одній зі студій столиці.

Це було якраз тоді, коли почалася повітряна тривога.

"Очікування: Ранок. Красива світла студія у Києві. Підготовка до зйомки", - написала вона.

Віра Брежнєва відреагувала на ракетний удар по Києву (фото: instagram.com/ververa)

Артистка зазначила, що фотосесію довелося перервати через масований ракетний обстріл.

"Ховаємося в укритті, тому що летить приблизно 40 ракет, бл...дь", - повідомила Віра.

Віра Брежнєва відреагувала на ракетний удар по Києву (фото: instagram.com/ververa)

Нагадаємо, виконавиця, яка до 24 лютого 2022 року будувала кар'єру в Росії, після початку великої війни деякий час жила Італії, де волонтерила в одному з пунктів гуманітарної допомоги. При цьому співати пісні російською мовою не переставала.

Наприкінці липня 2023 року вона приїхала до Києва. Відомо, що у Брежнєвої та її колишнього чоловіка-композитора Костянтина Меладзе, який мовчить про війну, в українській столиці була нерухомість.