Віра Брежнєва російською мовою відреагувала на моторошний злочин окупантів
Співачка Віра Брежнєва відреагувала на жорстокий ракетний удар армією РФ по Києву, де вона і перебувала. І все б нічого, якщо б зробила артистка це державною мовою, а не мовою країни-агресорки.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.
Так, Брежнєва розповіла, що зранку вона готувалася до зйомки в одній зі студій столиці.
Це було якраз тоді, коли почалася повітряна тривога.
"Очікування: Ранок. Красива світла студія у Києві. Підготовка до зйомки", - написала вона.
Віра Брежнєва відреагувала на ракетний удар по Києву (фото: instagram.com/ververa)
Артистка зазначила, що фотосесію довелося перервати через масований ракетний обстріл.
"Ховаємося в укритті, тому що летить приблизно 40 ракет, бл...дь", - повідомила Віра.
Віра Брежнєва відреагувала на ракетний удар по Києву (фото: instagram.com/ververa)
Нагадаємо, виконавиця, яка до 24 лютого 2022 року будувала кар'єру в Росії, після початку великої війни деякий час жила Італії, де волонтерила в одному з пунктів гуманітарної допомоги. При цьому співати пісні російською мовою не переставала.
Наприкінці липня 2023 року вона приїхала до Києва. Відомо, що у Брежнєвої та її колишнього чоловіка-композитора Костянтина Меладзе, який мовчить про війну, в українській столиці була нерухомість.
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