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Вера Брежнева на русском языке отреагировала на жуткое преступление оккупантов

Понедельник 08 июля 2024 16:30
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Вера Брежнева на русском языке отреагировала на жуткое преступление оккупантов Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Вера Брежнева отреагировала на жестокий ракетный удар армией РФ по Киеву, где она и находилась. И все бы ничего, если бы сделала артистка это на государственном языке, а не на языке страны-агрессора.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Так, Брежнева рассказала, что утром она готовилась к съемке в одной из студий столицы.

Это было как раз тогда, когда началась воздушная тревога.

"Ожидание: Утро. Красивая светлая студия в Киеве. Подготовка к съемке", - написала она.

Вера Брежнева на русском языке отреагировала на жуткое преступление оккупантов

Вера Брежнева отреагировала на ракетный удар по Киеву (фото: instagram.com/ververa)

Артистка отметила, что фотосессию пришлось прервать из-за массированного ракетного обстрела.

"Прячемся в укрытии, потому что летит примерно 40 ракет, бл...дь", - сообщила Вера.

Вера Брежнева на русском языке отреагировала на жуткое преступление оккупантов

Вера Брежнева отреагировала на ракетный удар по Киеву (фото: instagram.com/ververa)

Напомним, исполнительница, которая до 24 февраля 2022 года строила карьеру в России, после начала большой войны некоторое время жила Италии, где волонтерила в одном из пунктов гуманитарной помощи. При этом петь песни на русском языке не переставала.

В конце июля 2023 года она приехала в Киев. Известно, что у Брежневой и ее бывшего мужа-композитора Константина Меладзе, который молчит о войне, в украинской столице была недвижимость.

Недавно мы рассказывали, как украинские звезды проклинают россиян за кровавый удар по детям.

Также мы писали, что украинский музыкант чудом выжил под завалами квартиры в Киеве.

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