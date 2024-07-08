Український музикант дивом вижив під завалами квартири у Києві
Росіяни здійснили великий ракетний обстріл України 8 липня. Мішенню РФ стала цивільна інфраструктура в Києві, Кривому Розі та Кропивницькому. У столиці через масований удар ледь не загинув інді-музикант Микола Пацюк.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікації рокера в його Telegram-каналі.
Артист вийшов на зв’язок з друзями й шанувальниками, написавши, що сьогодні його другий день народження.
Він показав фото, на якому видно, що будинок, у якому він мешкає, зруйнований через влучання снаряда (або уламків).
Будинок музиканта у Києві зруйнували російські окупанти (фото:t.me/pacuklovesaltgirls)
Чи вціліло щось у квартирі музиканта - він не знає.
Однак точно відомо, що автівка, яка була припаркована поруч з домом, і у якій знаходилися музичні інструменти, згоріла вщент.
"Чудом живі, вибрались з завалів, цілі. Квартиру завалило, машина згоріла. В машині була гітара і педалборд. Не знаю, чи щось вціліло вдома", - написав Микола.
У коментарях до публікації люди співчувають Пацюку і запитують, чи потрібна йому якась допомога.
Що відомо про ракетний удар по Києву 8 липня
Вранці 8 липня Київ зазнав ракетного обстрілу з боку Росії. Окупантами було випущено кілька ракет, які пошкодили житлові будинки, дитячу лікарню "Охматдит" та інші будівлі.
Влучання були зафіксовані в Солом’янському, Голосіївському, Шевченківському, Дніпровському, Дарницькому і Деснянському районах.
На місцях пригод працюють усі оперативні служби, а також цивільні, які долучилися до розбирання завалів, зокрема - у "Охматдиті", де постраждали діти. Удар по лікарні прийшовся на корпус, де діти отримували очищення крові при нирковій недостатності: пошкоджені реанімаційні, операційні, онкологічне відділення.
Наслідок удару по "Охматдиту" (фото: РБК-Україна)
Наразі відомо про мінімум пʼятнадцятьох загиблих та десятки поранених безневинних людей.
Це один з наймасованіших ракетних обстрілів столиці за останні тижні. Росія продовжує тероризувати мирне населення, завдаючи ударів по цивільних об'єктах.
Міжнародна спільнота вже засудила цей черговий злочин РФ.
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