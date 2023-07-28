Віра Брежнєва через півтора роки приїхала в Україну: де засвітилася співачка

Віра Брежнєва у Києві

Так, у ролику показано, як співачка приїжджає до Києва потягом Укрзалізниці, на пероні на неї чекають друзі зі соняшниками в руках.

"Мій сонячний Київ. Мої чудові друзі. Моя найочікуваніша подорож", - підписала відео артистка.

Судячи з настрою Віри, вона щаслива бути у Києві. Виконавиця посміхається та танцює на залізничному вокзалі.

Також виконавиця засвітилася на вулицях української столиці, і відвідала шоурум друга, дизайнера Руслана Багинського.

Віра Брежнєва приїхала до Києва (фото: instagram.com/ververa)

Зазначимо, що поки що невідомо - чи надовго приїхала зірка до столиці, і що вона збирається тут робити. За чутками, у Києві Костянтин Меладзе має квартиру, а також нерухомість в області.