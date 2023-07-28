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Віра Брежнєва через півтора роки приїхала в Україну: де засвітилася співачка

Фото: Віра Брежнєва приїхала до Києва (instagram.com/ververa)
Автор: Людмила Жукова

Відома співачка Віра Брежнєва вперше після повномасштабного вторгнення росіян приїхала до України. Дружина Костянтина Меладзе після 24 лютого 2022 року засудила дії Кремля та займалася волонтерством, допомагала українським біженцям. Так, 27 липня зірка приїхала до Києва.

Відео зі столиці України Брежнєва опублікувала у Instagram.

Віра Брежнєва у Києві

Так, у ролику показано, як співачка приїжджає до Києва потягом Укрзалізниці, на пероні на неї чекають друзі зі соняшниками в руках.

"Мій сонячний Київ. Мої чудові друзі. Моя найочікуваніша подорож", - підписала відео артистка.

 

Судячи з настрою Віри, вона щаслива бути у Києві. Виконавиця посміхається та танцює на залізничному вокзалі.

Також виконавиця засвітилася на вулицях української столиці, і відвідала шоурум друга, дизайнера Руслана Багинського.

Віра Брежнєва приїхала до Києва (фото: instagram.com/ververa)

Зазначимо, що поки що невідомо - чи надовго приїхала зірка до столиці, і що вона збирається тут робити. За чутками, у Києві Костянтин Меладзе має квартиру, а також нерухомість в області.

До речі, раніше стало відомо, де зараз Костянтин Меладзе, який мовчить про війну.

Нагадаємо, що Валерію Меладзе скасовують концерти в Росії та перевіряють на "підтримку ЗСУ".

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Віра Брежнєваспіваки