Валерію Меладзе скасовують концерти в Росії та перевіряють на "підтримку ЗСУ"

Валерій Меладзе досі повністю не визначився зі своєю позицією щодо війни в Україні. І тепер на його батьківщині його перевірять, чи він досить патріотичний. Мало того, чи не допомагає він випадково грошима на ЗСУ.

У матеріалі Styler читайте про відміну концертів Меладзе в Росії, а також про те, як його перевірять у Москві.

Перевірка Меладзе прокуратурою

Так, відпочинок у Куршевелі обернувся для співака черговим скандалом. Там він втік від українського журналіста Михайла Ткача після питання, як йому відпочивається на курорті, доки Україну бомблять. Цікаво, що самі росіяни дивуються, чому Меладзе не висловиться, і не повідомить на камеру, все що він думає.

А ось на курорті Меладзе був не у звичайній компанії, а в оточенні російської еліти. З виконавцем була Світлана Іванова – дружина заступника міністра оборони країни-агресора РФ Тимура Іванова.

Дружина заступника Шойгу - Світлана Іванова засвітилася у Куршевелі з Меладзе (Скріншот з відео)

Після цього епізоду прокуратура Москви вирішила перевірити співака Валерія Меладзе щодо фінансування Збройних сил України. Про це розповіли в одному із російських ЗМІ.

"Наразі прокуратурі Москви доручено проведення перевірки щодо Меладзе В. Ш. щодо надання фінансової допомоги Збройним силам України", - сказано в повідомленні відомства.

Концерти співака масово скасовують у Росії

Раніше 57-річний Валерій Меладзе на одному зі своїх концертів в ОАЕ відповів на вітання від шанувальника "Слава Україні", сказавши "Героям слава", але дуже тихо. Таке у Росії не пробачили й почали масово скасовувати концерти виконавця.

Днями стало відомо про скасування концерту Валерія в Краснодарі, повідомляють росЗМІ.

У Краснодарі Меладзе збирався виступити 9 червня. Валерій також запланував концерт у Сочі на 3 листопада. Але продаж квитків зупинено. У гастрольному розкладі ці міста в нього не значаться.