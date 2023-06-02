Де зараз Костянтин Меладзе, який мовчить про війну

Продюсер Костянтин Меладзе від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного слова не сказав про війну. Він мовчить у своїх соцмережах, і іноді робить публікації на інші теми.

Де зараз Костянтин Меладзе

Так, у деяких російських ЗМІ запевняють, що навесні 2022 року Костянтин із дружиною переїхали до Італії, а саме до Тоскани. Нібито у подружжя є вілла, недалеко від озера Гарда.

Також є інформація, що пара здає в оренду свій шикарний будинок у Підмосков'ї за 1,8 мільйона (800 тисяч гривень) рублів, тому що продати віллу їм не вдається.

Після початку повномасштабного вторгнення Віра поїхала до Польщі, де займалася волонтерством на складі гуманітарної допомоги. Ходили чутки, що вона розлучилася з Меладзе на ґрунті розбіжностей щодо війни, але офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Останній пост Меладзе в Instagram датований 11 травня 2023 року. Там він опублікував відео де катається на велосипеді. Зазначимо, що краєвиди там зовсім не італійські.

Меладзе у Києві?

Але нещодавно надійшла інша інформація про місцезнаходження продюсера від російського співака-путініста Олега Газманова. Той у російських ЗМІ запевняє, що Костянтин живе у Києві, мовляв, там у нього брат.

"У нього брат там (в Україні – Ред.) живе, у Києві. Він тут", – сказав Газманов.

Зазначимо, що Меладзе-старший, який також боїться говорити про війну, перебуває у Росії. Мало того, він спілкується із так званою "кремлівською верхівкою".