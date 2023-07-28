Вера Брежнева через полтора года приехала в Украину: где засветилась певица

Вера Брежнева в Киеве

Так, в ролике показано, как певица приезжает в Киев на поезде Укрзализныци, на перроне ее ждут друзья с подсолнухами в руках.

"Мой солнечный Киев. Мои замечательные друзья. Мое самое ожидаемое путешествие", - подписала видео артистка.

Судя по настроению Веры, она счастлива быть в Киеве. Исполнительница улыбается и танцует на железнодорожном вокзале.

Также исполнительница показалась на улицах украинской столицы, и как посетила шоурум друга, дизайнера Руслана Багинского.

Вера Брежнева приехала в Киев (фото: instagram.com/ververa)

Отметим, что пока неизвестно - надолго ли приехала звезда в столицу, и что она собирается тут делать. По слухам, в Киеве у Константина Меладзе есть квартира, а также недвижимость в области.