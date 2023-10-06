Віра Брежнєва офіційно підтвердила, що розлучилася з Меладзе

Співачка Віра Брежнєва нарешті перервала мовчання з приводу свого особистого життя. Після багаточисленних чуток про розлучення з композитором Констянтином Меладзе, виконавиця підтвердила: так, вони з чоловіком більше не разом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Богдана Беспалова.

Пізніше цю інформацію підтвердив російський продюсер Леонід Дзюник.

До слова, вже давно подейкували, що пара розійшлася через різні політичні погляди на війну в Україні.

Нагадаємо: ще у серпні 2022 року на каналі Беспалова з’явився випуск про офіційне розлучення подружжя.

"Так, ми розлучилися рік тому і кожен з нас почав власний шлях з вдячністю і повагою один до одного", - передає слова Віри блогер.

За словами блогера, про те, що екссолістка "ВІА Гри" і продюсер розлучилися, співачка повідомила йому особисто.

Нещодавно ми розповідали, що Віра Брежнєва вляпалась у скандал через кліп на україномовну пісню.

Також ми писали, що папараці "підловили" Меладзе у горах. Як виглядає продюсер після розриву з Брежнєвою.