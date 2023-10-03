Віра Брежнєва вляпалась у скандал через кліп на україномовну пісню

Співачку Віру Брежнєву звинуватили у плагіаті кліпу на пісню "Дякую", який вона представила шанувальникам лише декілька днів тому. Так, нову роботу екссолістки "ВІА Гри" порівняли із кліпом артистки YAGODA на пісню "Лілея".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресслужбу виконавиці.

Віра Брежнєва "надихнулась" кліпом іншої співачки

Відео Віри стало предметом інтенсивних обговорень у соцмережах.

Багато користувачів стали порівнювати кадри та елементи постановки, які одразу викликають питання про унікальність.

Крім того, важко не помітити, що колишня дружина Констянтина Меладзе навіть запозичила у молодої артистки ідею вбрання для свого кліпу.

Віру Брежнєву звинуватили у плагіаті (фото: instagram.com/yagoda.official)

"Просто коли в тебе немає великої популярності, люди "підглядають" твої ідеї і легко видають за свої. Це зручно, бо не всі про це знатимуть, в силу меншої популярності іншого артиста", - коментує YAGODA.

Сама Брежнєва поки не прокоментувала ситуацію.