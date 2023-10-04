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Папараці "підловили" Меладзе у горах. Як виглядає продюсер після розриву з Брежнєвою

Середа 04 жовтня 2023 16:25
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Папараці "підловили" Меладзе у горах. Як виглядає продюсер після розриву з Брежнєвою Констянтин Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)
Автор: Іванна Пашкевич

Композитор і продюсер Констянтин Меладзе, який з початку повномасштабного вторгнення мовчить про війну, знайшовся у Європі. За кордоном його "застукали" папараці.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російський Telegram-канал Бабка на лавке.

Де зараз знаходиться Меладзе

Нещодавно Констянтина помітили на елітному курорті у Швейцарії.

Мережею "гуляє" знімок, на якому композитор сидить на терасі і курить на тлі швейцарських Альп.

Чоловіка можна було легко сплутати зі звичайним пенсіонером, але хтось з відпочиваючих впізнав у ньому зірку і зробив непомітно фото.

Папараці &quot;підловили&quot; Меладзе у горах. Як виглядає продюсер після розриву з Брежнєвою

Констянтина Меладзе помітили у Швейцарії (фото: t.me/babkalavka)

"На цей раз одинокого композитора помітили на курорті у горах Швейцарії. Молодої фаворитки поряд помічено не було", - пише джерело.

Цікаво, що на курорті Меладзе знаходиться без його молодої підопічної Софії Тарасової, через яку, за останніми чутками, зруйнувався його шлюб з Вірою Брежнєвою.

Папараці &quot;підловили&quot; Меладзе у горах. Як виглядає продюсер після розриву з Брежнєвою

Софія Тарасова (фото: instagram.com/sofia_tarasova)

Нещодавно він та його ймовірна муза випустили пісню про кохання, тим самим ще більше підігріли чутки про свій роман.

До слова, раніше ми писали, що Віра Брежнєва вляпалась у скандал через кліп на україномовну пісню.

Також читайте, що зараз відомо про онука Софії Ротару, який тікав з України на човні.

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Віра Брежнєва звезды шоу-бизнеса