Папараці "підловили" Меладзе у горах. Як виглядає продюсер після розриву з Брежнєвою
Композитор і продюсер Констянтин Меладзе, який з початку повномасштабного вторгнення мовчить про війну, знайшовся у Європі. За кордоном його "застукали" папараці.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російський Telegram-канал Бабка на лавке.
Де зараз знаходиться Меладзе
Нещодавно Констянтина помітили на елітному курорті у Швейцарії.
Мережею "гуляє" знімок, на якому композитор сидить на терасі і курить на тлі швейцарських Альп.
Чоловіка можна було легко сплутати зі звичайним пенсіонером, але хтось з відпочиваючих впізнав у ньому зірку і зробив непомітно фото.
Констянтина Меладзе помітили у Швейцарії (фото: t.me/babkalavka)
"На цей раз одинокого композитора помітили на курорті у горах Швейцарії. Молодої фаворитки поряд помічено не було", - пише джерело.
Цікаво, що на курорті Меладзе знаходиться без його молодої підопічної Софії Тарасової, через яку, за останніми чутками, зруйнувався його шлюб з Вірою Брежнєвою.
Софія Тарасова (фото: instagram.com/sofia_tarasova)
Нещодавно він та його ймовірна муза випустили пісню про кохання, тим самим ще більше підігріли чутки про свій роман.
До слова, раніше ми писали, що Віра Брежнєва вляпалась у скандал через кліп на україномовну пісню.
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