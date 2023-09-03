Виплати, пільги і безкоштовне оздоровлення: яку допомогу надають багатодітним сім'ям

Сім'ї, які мають трьох дітей або більше, вважаються багатодітними і можуть отримувати від держави ряд пільг, соціальних гарантій та виплат. Також цей статус надається родинам, якщо один чи двоє з подружжя мають дітей від попереднього шлюбу, але вони проживають з ними у новій сім'ї.

Про це повідомляє Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця у Facebook.

За яких умов надають статус багатодітної сім'ї

Багатодітною сім'єю вважається подружжя, яке перебуває в зареєстрованому шлюбі, разом проживає і спільно виховує трьох та більше дітей. Виплати на наймолодшу дитину можна отримувати, навіть коли найстарша досягне 23-річного віку, якщо вона навчається за денною формою у закладах професійної та вищої освіти.

Також статус багатодітної родини можна оформити, якщо один або обидва члени подружжя мають дітей від попередніх стосунків, але діти проживають разом з ними в новій сімʼї.

Цей статус надається і у випадку, коли хтось один з батьків самостійно виховує та проживає з трьома і більше дітьми.

Як отримати статус багатодітної родини

Родинам, які відповідають цим критеріям, потрібно зробити відповідне посвідчення. Документ видають дітям з 6 років і одному з батьків незалежно від місця проживання протягом 10 робочих днів з дати звернення.

Дане посвідчення можна оформити у структурних підрозділах місцевих органів виконавчої влади або у ЦНАПі.

Скільки нараховують допомоги

Родинам виплачують допомогу у сумі 2 684 грн. Вона признається на третю і кожну наступну дитину. Її виплачують щомісяця, доки дитині не виповниться 6 років. Оформити заявку на допомогу можна у будь-який час, навіть якщо дитина вже не немовля.

Для цього одному з батьків необхідно звернутися із заявою до органу соціального захисту населення або Центру надання адміністративних послуг.

Виплату здійснює орган соцзахисту за місцем зареєстрованого або фактичного проживання заявника.

Коли можуть позбавити виплат

Батьків позбавляють виплат, якщо вони відмовились від виховання дитини або їх позбавили батьківських прав.

Також допомога припиняється за умови нецільового використання коштів та відсутності належних умов для утримання дитини. Допомогу не виплачують і у випадку, якщо батьки влаштували дитину на повне державне утримання.

Які пільги надає держава

Сім'ям, які мають статус багатодітних, надають ряд пільг від держави:

50% знижку на вартість палива, якщо у будинку нене центрального опалення

50% знижку на користування стаціонарним телефоном

50% знижку на оплату за житлово-комунальні послуги

Які передбачені соціальні гарантії

Діти з багатодітних родин також мають право на наступні пільги: