Міжнародна гуманітарна організація відкрила реєстрацію на виплати переселенцям: як подати заявку

Міжнародна гуманітарна організація, яка бореться із голодом та його причинами Action Against Hunger (ACF) відкрила попередню реєстрацію на отримання грошової допомоги для українців.

Хто може отримати цю фінансову допомогу та як подати заявку - читайте у матеріалі Styler.

Хто може отримати допомогу

Отримати грошову допомогу від міжнародної гуманітарної організації зможуть усі громадяни зі статусом ВПО, які прибули до Чернівців із зон бойових дій протягом останніх 30 днів.

Як подати заявку на допомогу

Щоб стати учасником цієї програми, потрібно подати заяву на реєстрацію у програмі екстреної грошової допомоги. Необхідно заповнити та відправити спеціальну форму за цим посиланням.

У формі реєстрації необхідно зазначити такі дані:

Прізвище та ім'я

дата народження

контактний номер телефону

Місце тимчасової реєстрації

Дата переїзду, яка вказана у довідці переселенця

Вказати місце, звідки ви приїхали

Як зазначається, заповнення попередньої заявки ще не є реєстрацією у програмі. Усі заяви будуть опрацьовані та ретельно вивчені та у разі успішного схвалення, працівники організації з вами зв'яжуться особисто та запросять на реєстрацію.

Скріншот

Розміри гуманітарної допомоги

Ця кампанія Action Against Hunger не є першою в Україні. Раніше організація вже запускала програми з надання екстреної фінансової допомоги нужденним українцям.

Вимушені переселенці мали право на отримання 2200 гривень, які виплачували упродовж трьох місяців.