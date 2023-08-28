Українцям роздадуть харчові набори на місяць: як подати заявку

Благодійний фонд у Харкові відкрив реєстрацію на видачу гуманітарної допомоги для людей, які постраждали від війни або опинились у складних життєвих ситуаціях. Українцям видаватимуть продуктові набори. Для їх отримання потрібно зареєструватись на сайті або за телефоном.

Про те, хто і як може отримати допомогу, розповідаємо у матеріалі нижче.

Кому надають гуманітарну допомогу

Отримати благодійну допомогу можуть мешканці 171 виборчого округу Харкова (частково Слобідський, частково Індустріальний райони, Немишлянський район), які підпадають під такі категорії населення:

переселенці

сім’ї з дітьми віком до 3 років

багатодітні сім’ї

самотні мати чи батько

особи з інвалідністю

люди, які втратили роботу через війну

Допомогу надає громадська організація штаб народної депутатки України Вікторії Кінзбурської разом із волонтерами Харкова.

Як подати заявку на отримання допомоги

Зареєструватися на отримання допомоги можна двома способами: онлайн або телефоном.

Для того, щоб подати заявку онлайн, перейдіть за цим посиланням. Або зареєструйтеся за телефонами: +38 (096) 388 18 23 або +38 (095) 352 43 10.

В анкеті потрібно вказати наступну інформацію:

e-mail

ПІБ заявника

контактний номер телефону

адреса фактичного місця проживання

до якої категорії населення ви належите

вік

кількість осіб у сім’ї, які потребують підтримки (включно з вами)

Повторно подати заявку на отримання допомоги можна буде за місяць. Допомога видається з приміщення приймальні біля станції метро "Палац спорту". Продуктові набори не доставляють. Також зверніть увагу, якщо заявка буде заповнена некоректно, то система її анулює.

Допомогу видають біля станції метро "Палац спорту".(фото: instagram.com/kinza_kharkiv)